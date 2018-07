Ya no más. Pese a que en Vélez estaban tranquilos y Zárate se ufanaba en las redes sociales de seguir en el club, el delantero decidió pegar el volantazo.

"Dije muchas veces que no iba a jugar en otro club en Argentina que no sea Vélez. Hoy por primera vez falto a mi palabra y me duele en el alma defraudarlos". El pedido de perdón es de Mauro Zárate, el delantero que se despidió de su Fortín para jugar en Boca Juniors, lo que desató el enojo y decepción de los hinchas de Vélez. Fue un escándalo el pase de Zárate (aunque el Xeneize no lo ha formalizado), pues el jugador había vuelto justamente al club de sus amores para ayudarlo en la Superliga. Pero de ídolo desde ayer pasó a ser un traidor.



Mauro es uno de los máximos ídolos de Vélez y había regresado al club a principios de este año para ayudar al equipo a mantenerse en la máxima categoría del fútbol argentino, algo que finalmente logró.



"Dejar de jugar en el club de mi vida me provoca un dolor inmenso en el corazón y no cumplir mi palabra aún más. No pretendo que me entiendan porque tienen la misma pasión que yo y muy probablemente yo tampoco entendería esta decisión si estuviera de ese lado", añadió el atacante que debutó en Vélez en 2004 a los 17 años. Además, con el equipo bonaerense ganó el Torneo Clausura en 2005 y la Supercopa Argentina de 2013.



Mientras algunos hinchas de Vélez ayer volaban de la furia, incluso uno quemó su camiseta, rompieron murales y en el club sacaron todas las fotografías que lo vinculaban, la entidad velezana emitió un comunicado que dejó mal parado al jugador. "A pesar de arribar a un acuerdo económico con el club Watford FC de Inglaterra, dueño de su pase, para la compra del 100% de los derechos económicos y federativos del fichaje, y también de alcanzar la cifra económica contractual pretendida por el futbolista, Mauro Zárate decidió repentinamente y de forma unilateral no continuar su carrera deportiva en nuestra institución, a horas de celebrar el acuerdo con Vélez Sarsfield", explicaron desde el Fortín.



Es que el delantero tenía todo acordado con el club del que es hincha fanático, pero sorpresivamente ayer llegó temprano a la concentración del plantel, tomó sus elementos personales y se fue entre lágrimas de la Villa Olímpica.



La reunión de Zárate que había tenido con Daniel Angelici y Guillermo Barros Schelotto, presidente y DT de Boca, había puesto en jaque su continuidad. Pero entre el jugador y la dirigencia velezana luego limaron asperezas y todo parecía encaminado a la firma del contrato por dos o tres años; pero sorpresivamente el delantero ayer decidió tirar todo por la borda. Se presume que Boca anunciará su llegada en los próximos días.

La delantera mete miedo



Con la bomba del pase de Mauro Zárate a Boca, los hinchas del Xeneize empiezan a frotarse las manos por el potencial poder ofensivo que tendrá el bicampeón. El Mellizo Barros Schelotto podrá contar con delanteros de lujo porque tendrá a disposición a Wanchope Ábila, quien de hecho fue el referente de área en los últimos partidos de Boca en la Superliga pasada, además de Carlos Tevez, ídolo en el conjunto de la Ribera.



No obstante, también estará Cristian Pavón, sin dudas unas de las figuras del equipo y quien se ganó un lugar en el Mundial de Rusia a fuerza de su talento (siempre y cuando siga en el club pues es pretendido por entidades de Europa); a quien se le agregará nada menos que Darío Benedetto, goleador del Xeneize pese a su lesión de la que ya está recuperado al punto que entrena a la par de sus compañeros.



A ese tándem se acoplará Mauro Zárate, en tanto que también hay que contar a Walter Bou.

"No es un problema económico, de ser así no hubiera vuelto en el peor momento del club"

MAURO ZÁRATE - Delantero



"Me clavó un puñal"



El hermano de Mauro, Rolando Zárate, quien era además su representante, dijo que hacía 10 días que no se hablaba con el delantero por su pase a Boca. "No compartía esa decisión. Discutí muy fuerte con él. Mauro me traicionó y me clavó un puñal", dijo con crudeza.