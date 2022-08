Tener que alojarse a 60 kilómetros de la sede del Campeonato, porque en la ciudad sede, Esperanza, Santa Fe, no pueden montar su 'bunker'. Viajar con escaso entrenamiento en pista, porque el velódromo de Rawson, recién estará en condiciones el próximo domingo. En esos dos argumentos basa sus dudas la dirigencia sanjuanina para mandar un equipo a la localidad santafesina el primer fin de semana de septiembre.

Fuentes del ente rector del ciclismo sanjuanino comentaron que trasladar una delegación de 20 personas, 16 ciclistas, más cuerpo técnico y delegado, demanda una inversión de 1,5 millones de pesos, dinero que dicen 'no tener'.

San Juan acude a los torneos argentinos de pista a buscar medallas en las pruebas de medio fondo y fondo, dado que no cuenta con especialistas que afronten con ciertas chances las pruebas de velocidad, que suelen ser duelos entre Córdoba y Pueblo de la Paz, con algún intruso de otra asociación que mete la cuchara y hace lío.

Los campeonatos nacionales de pista se realizará entre el 2 y 4 de septiembre en Esperanza, Santa Fe

A esa disyuntiva, meramente técnica, se asocia otra muy poderosa, relacionada con lo material. Por el costo que tienen los elementos, la mayoría de los ciclistas sanjuaninos no cuentan con bicicletas para la pista. "Es tan alto el costo que adquirirla para usarla un mes, no tiene sentido, es un sacrificio que no todos pueden afrontar", coinciden varias voces del pelotón.

Con dos pedalistas citados en la Selección Argentina, Rubén Ramos y Abril Capdevila, que participarán desde el próximo domingo de los Panamericanos de Pista, que se desarrollarán de Videna, en Lima, Perú; la Federación Sanjuanina decidirá esta noche su asistencia o no, a la convocatoria nacional. De confirmarse la posible ausencia, por segundo año consecutivo no habrá competidores vestidos con la clásica casaca azul. El año pasado no se asistió a Mendoza, velódromo donde un mes antes sufrió la rodada, que al día siguiente le costó la vida a Nicolás Naranjo, ciclista emblema que tenía San Juan, en la pista propiamente dicha.

El domingo se abre la pista

Aunque parezca una contradicción, mientras se tratará esta noche la posible ausencia a los nacionales de Pista, este domingo, en San Juan se iniciará la actividad del piñón fijo. Serán tres fechas en el velódromo 'Héroes de Malvinas' de la Municipalidad de Rawson: los tres domingos que restan de agosto.

Seis clubes se repartirán la responsabilidad de organizar las reuniones. El 14, lo harán Del Bono y Caucete Pedal Club. El domingo 21, el Alvear y el Huracán Cicles Club. El domingo 28, la Fundación Planeta Ramírez y la Unión Vecinal Manuel Belgrano, de Albardón.