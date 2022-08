Pudo y debió ser triunfo. Pudo ser la victoria que abría otro camino para instalarse definitivamente en el Reducido pero a San Martín se le quedó atragantado ese sabor a poco que nadie digiere muy fácilmente. Es que fue mucho más que Chacarita Juniors y por su falta de resolución final, terminó lamentando un empate 1-1 que sonó a castigo exagerado para este Verdinegro que no supo resolverlo. Con todo a favor, con un arranque soñado porque a los 5" ya estaba ganando por el gol en contra de Perdomo tras un centro de Sebastián González que buscó Nico Franco forzando el error del capitán de Chacarita. Era el comienzo soñado del equipo sanjuanino y lo que vino después fue la oferta abierta y clara como para terminar de liquidarlo porque San Martín tenía el control de la pelota, manejaba los tiempos y podía llegar con peligro al arco de Lozas. Franco tuvo el segundo sobre los 18" pero estaba offside. Luego, tras una gran asistencia de Giménez, Franco volvió a estar cara a cara con Lozas y no pudo en su remate final. Iban 33" de ese primer tiempo y San Martín no lo podía liquidar. Una falencia que en el complemento y en el balance lo terminaría lamentando.

Rendidor. Ignacio Antonio, uno de los mejores en San Martín, presiona la salida de Blanco.

En el segundo tiempo, Chacarita volvió aturdido. San Martín, una vez más, tenía todo a disposición para poder liquidarlo porque a los 8" Matías Giménez tuvo el segundo pero no acertó en la definición y sobre los 16" Tomás Fernández eligió el primer palo cuando pudo resolverlo con otra opción. Pasados los 20" Blanco encendió la esperanza de Chacarita con un remate cruzado que se fue besando el segundo palo de Avellaneda. Pero cuatro minutos más tarde, el propio Blanco se iría expulsado por una agresión a González y parecía que con ese plus, San Martín tenía el final que necesitaba para volver a ganar de visitante. Pero perdonó, no liquidó y lo terminó sufriendo. Es que el corazón de Chaca fue motor para sus esperanzas y a los 39" de un tiro libre de Juan Cruz González y mil rebotes en el área sanjuanina, Facundo Parra puso el inmerecido 1-1 para el Funebrero. San Martín empezaba a lamentar. Ya le pasó antes, lo sufrió antes y volvió a repetirlo. Su falta de contundencia le dejó ese amargo sabor a poco al que lamentablemente, se está acostumbrando.

Antuña: "Merecimos algo más"

Raúl Antuña fue más que realista para su visión final del juego: "Merecimos mucho más de eso no hay duda porque hicimos un gran partido en más de 75 minutos del juego. Fuimos los que manejamos los tiempos, tuvimos las situaciones y volvimos a perdonar en la definición. Es fútbol y las situaciones pueden darse o no pero me quedo con la producción general del equipo ante un rival al que dominamos. Necesitábamos meter un resultado positivo pero creo que pese a no perder, la sensación es ingrata porque pudimos ganarlo. Me quedo con el funcionamiento y la personalidad de todos los chicos. Queda ese gusto a poco".

EL RESTO

En Tucumán no pudieron

En uno de los partidos clave de la fecha 29 de la Primera Nacional, San Martín de Tucumán no pudo aprovechar los empates de Belgrano y de Instituto del día sábado, para acercarse a la punta al igualar sin goles con Gimnasia y Esgrima de Mendoza. En tanto, All Boys si aprovechó los resultados al vencer por 1-0 a Tristán Suárez. En otro de los partidos trascendentales Almagro empató 1-1 con el Deportivo Madryn, mientras que el próximo rival de San Martín, Guillermo Brown, derrotó por 1-0 a Atlanta. Chaco For Ever fue noticia al vencer por 2-1 a Brown de Adrogué, mientras que Def. de Belgrano y San Telmo empataron sin goles. En Mar del Plata, Estudiantes de Río Cuarto venció 1-0 a Alvarado mientras que Mitre le ganó por 3-2 a Villa Dálmine.