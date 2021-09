El encuentro se moría y el empate ante el último de la zona parecía decretado, pero no. Sportivo Desamparados y su enorme corazón tuvieron premio y con gol de Bruno Rodríguez a los 46 del complemento, venció a Circulo Otamendi por 1 a 0. El encuentro por la 25ta fecha del Federal "A" sigue reafirmando la mejoría en Sportivo, que si bien no jugó bien, continúa con chances de ingresar en clasificación cuando restan cinco fechas para el final.

La victoria del viernes último ante Cipolletti de Río Negro y que sirvió para cortar una racha negativa de 11 partidos sin ganar, le dio un envión enorme a Desamparados que repitió el mismo equipo para visitar a Otamendi. Pero esta vez no le dio resultados porque estuvo lejos de ser el equipo agresivo que ganó en San Juan. En esa primera parte llegó con peligro al área rival solo una vez y fue en el inicio mismo cuando Cristian Romero Giraud se encontró con la pelota tras un centro pero el central no pudo definir con precisión y la pelota se fue apenas por encima del travesaño. No tuvo juego, pero tampoco lo tuvo su rival, que estando último en las posiciones le dio pelea al Víbora aunque sin generación ni peligro. En el complemento, Desamparados mejoró notablemente con los ingresos de Federico Paz y Ricardo Tapia. Lo tuvo Darío Ramella tras una buena gestación de Bruno Rodríguez, pero el defensor no pudo definir pero no se dio por vencido y cuando el partido se moría, Fede Paz encaró por la izquierda y metió el centro: la peinó Cáceres y por el segundo palo apareció Bruno Rodríguez para empujarla al gol. Desamparados festejó y sumó su segundo triunfo consecutivo. Ahora va por una nueva final ante Ferro, el domingo y ante su gente.