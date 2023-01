El crack rosarino Lionel Messi volvió hoy con gol a una cancha tras la obtención de la Copa del Mundo con Argentina en el triunfo ajustado de PSG ante Angers, por 2 a 0, en el partido correspondiente a la fecha 18 de la Ligue 1.



Messi anotó el segundo de PSG a los 26 minutos del complemento con una definición estupenda de pie derecho, en un grito de gol que estuvo en suspenso tras la revisión del VAR. El equipo parisino se puso en ventaja muy rápido a través del francés Hugo Ekitike (PT 5m).



Messi se consagró definitivamente el pasado 18 de diciembre de 2022 cuando levantó la Copa del Mundo en Qatar, luego del triunfo por penales ante Francia. Su reaparición futbolística, luego de unas breves vacaciones en Rosario, su ciudad natal, se produjo en la tierra de los subcampeones del mundo.

UN GOL HISTÓRICO: EL PRIMERO DE LEO MESSI SIENDO CAMPEÓN DEL MUNDO. pic.twitter.com/NUGsufYFHF — SportsCenter (@SC_ESPN) January 11, 2023



Durante ese lapso, Messi celebró con los argentinos en una caravana multitudinaria y pasó Navidad y Año Nuevo en la localidad santafesina de Funes junto con su familia, además de haber concurrido a otras fiestas familiares.



El capitán y máximo goleador histórico, quien participó del homenaje al legendario Pelé en la previa, no tuvo recibimiento especial por la gesta en la ciudad de Doha, cuestión que sí se generó cuando se reintegró al plantel el pasado 4 de enero.



La afición del París Saint Germain coreó su nombre cuando las pantallas del estadio Parque de los Príncipes exhibieron su imagen.



Con su primer gol como campeón del mundo, Messi suma 13 y 14 asistencias en la liga francesa, sobre 20 partidos disputados.



Messi participó en los dos gritos del PSG. Fue el armador en la jugada que devino en la definición cruzada de Ekitike y generó una pared con el francés Nordi Mukiele para el 2-0.



En sus últimos 14 partidos, entre seleccionado argentino y PSG, el rosarino marcó igual cantidad de tantos.



El número "30" del Paris Saint Germain fue el jugador más destacado de su equipo, que tuvo un partido irregular ante Angers, el último de la liga francesa, que acumuló la décima derrota en fila. Abrió el marcador de inmediato, pero no se lució a pesar de la ventaja y necesitó de las pinceladas de Messi para asegurar el resultado.



Messi jugó acompañado de su amigo, el brasileño Neymar, quien convirtió un gol en los minutos finales, asistido por el rosarino, pero fue anulado por fuera de juego.



El ataque del PSG no estuvo completo porque el goleador Kylian Mbappé, máximo artillero de Qatar 2022 con 8, estuvo ausente, mientras goza de unos días más de licencia.



Messi acumula 8 goles en la liga francesa y está a cinco de Mbappé (13), y continúa en el primer lugar de la tabla de asistencias (10) junto con Neymar.



Con este triunfo, PSG se recuperó de la derrota con Lens y se afirmó como líder de la Ligue 1 con 47 puntos. Además, sacó 6 de ventaja sobre su inmediato perseguidor Lens (40), que empató 2-2 con Estrasburgo, como visitante.



Por su parte Olympique de Marsella, con el defensor argentino Leonardo Balerdi como titular, derrotó a Troyes por 2 a 0, como visitante. La victoria le permitió afirmarse en el tercer puesto y descontarle unidades a Lens.



La fecha 18 registró los siguientes resultados: Ajaccio 0-Reims 1; Auxerre 0-Toulouse 5; Brest 0-Lille 0; Clermont 2-Rennes 1; Nantes 0-Lyon 0; Lorient 2-Monaco 1 y Niza 6-Montpellier 1.



-Posiciones-



PSG 47 puntos; Lens 41; Marsella 39; Rennes y Monaco 34; Lorient 32; Lille 31; Lyon, Clermont 25; Niza, Reims 24; Toulouse 22; Troyes, Nantes 18; Montpellier 17; Ajaccio 15; Brest 14; Auxerre 13; Estrasburgo 12 y Angers 8.