Otro que se va. Cristian Villagra partió al Sport Boys de Perú y se sumó a varios que ya habían emigrado desde el Sur bonaerense.

La sangría de jugadores del plantel de fútbol profesional de Banfield siguió ayer, con la partida a préstamo por un año del delantero Cristian Villagra a Sport Boys, de Perú.



La salida de Villagra se suma a las del delantero Julián Carranza, transferido a Internacional de Miami, de la MLS, y del volante Sergio Vittor, que rescindió contrato para pasar a Damac, de Arabia Saudita.



Por Carranza, la institución del sur del conurbano bonaerense recibió una suma cercana a los cinco millones de dólares. Por Vittor, que estaba a préstamo de Racing, como resarcimiento no abonó el cargo de cien mil dólares que debía por la cesión. Por Villagra, de 22 años, no trascendió el acuerdo.



A estos jugadores se le pueden sumar el lateral derecho Luciano Gómez, el lateral izquierdo Sebastián Dubarbier y el lateral izquierdo Claudio Bravo, integrante del seleccionado argentino Sub 23 que jugará el Preolímpico en enero próximo en Colombia.