Uno que no tendrá margen de error hoy. El otro que irá de visitante en un duelo de candidatos. Ambos, saben que la premisa hoy es sumar. Peñarol con la urgencia de volver al triunfo recibirá a Camioneros en su cancha desde las 15, mientras que Desamparados tendrá la difícil misión de visitar a Cipolletti en Río Negro desde las 14. Ambos encuentros serán válidos por la 9na fecha del Federal A. Aquí, en Chimbas, Peñarol jugará con la presión de saber que lo único que sirve hoy es ganar. El Bohemio no consigue sumar de a tres desde la primera fecha. Mucho pasó desde ese día, tanto que si hoy el Bohemio no gana podría darse lo que hace varias fechas suena en Chimbas: la salida de su entrenador Salvador Mónaco. El Bohemio que viene de sumar en San Luis ante el débil Juventud hace una semana, mostrará dos variantes: en la zaga central el experimentado Guillermo Pfund entrará por Julio López, en tanto que en el ataque después de cumplir una fecha de suspensión, vuelve Nelson Da Silva reemplazando a Eloy Rodríguez. Con eso, Peñarol buscará el ansiado triunfo ante Camioneros un rival al que nunca le pudo ganar en este certamen.



En tanto que Desamparados tendrá una parada brava cuando visite a Cipolletti de Río Negro, en duelo que chocará al segundo con el tercero del Grupo A. Cipo quiere aprovechar el empate del líder Deportivo Madryn de ayer y sabe que venciendo a Desamparados hoy lo alcanzaría en la cima. Pero este Sportivo ya sabe como se juegan estos encuentros y Bove intentará que el planteo que acostumbra de visitante continúe dándole resultados para seguir siendo protagonista. Una sola variante mostrará el Víbora y será con el ingreso de Pablo Jofré por Lucas Dilelio. El "Peca" cumplió la fecha de suspensión y será la dupla en el mediocampo junto a Adrián Maidana. Lo demás no se toca. Cipo que tiene entre sus filas a los goleadores del torneo, tuvo un problema con sus arqueros: el titular Crespo se lesionó en la semana en una práctica y Ceferino Arregui el suplente, fue expulsado desde el banco la fecha pasada. Jugará el tercer arquero Veron, un juvenil de buenas actuaciones en la liga rionegrina. Sportivo sabe que hoy será un choque clave para medir su potencial y ver dónde está parado.



En tanto, Deportivo Madryn empató ante Sol de Mayo de Viedma, Río Negro, por 1 a 1, de local, y se mantuvo como líder de la zona 1 del torneo Federal A tras jugar uno de los dos partidos que le dieron inicio a la novena fecha del campeonato. El mediocampista Rodrigo Mignone abrió el marcador a los diez minutos de la primera parte para el equipo chubutense y Héctor Morales lo igualó para el club de la capital de Río Negro.