Finalmente, luego de tanta lucha para poder estar presentes, la selección argentina de fútbol de sordos debutará en los Juegos Sordolímpicos en Caxias Do Sul, Brasil. El enfrentamiento ante Corea de Sur marcará el comienzo de las ilusiones albicelestes y será con la presencia de dos sanjuaninos: Ricardo Mestre y Axel Varela.

Para "Los Toros" es primordial lograr un buen resultado en el debut ya que su grupo está integrado por varias potencias y comenzar con el pie derecho permitirá ilusionarse con ingresar a la fase eliminatoria.

En cuanto a los sanjuaninos, las realidades son opuestas. Ricardo Mestre, goleador histórico de la Selección, transita la parte final de su carrera y esta competencia podría marcar su retiro, de hecho la preparación lo encontró sin club y por eso tuvo que esforzarse para llegar con el ritmo adecuado.

Para Axel Varela esta competencia será su segunda experiencia con la albiceleste. El futbolista de 20 años que integra las filas del Club San Damián llega con el impulso de querer ganarse un lugar y homenajear en el campo a su padre que falleció hace dos años.

Las Sordolimpiadas no dan mucho tiempo a descanso y así lo refleja la agenda de partidos: miércoles 4 de mayo vs Egipto, viernes 6 vs Francia

y domingo 8 vs Ucrania.