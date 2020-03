La Asociación Corredores de Autos Trascendentes (ACAT) disputó el fin de semana la primera fecha del campeonato y lo hizo en Ullum, con un parque de más de 100 autos y pilotos no sólo de San Juan sino de provincias vecinas. Hubo lucha en cada categoría, en parciales distribuidos a la largo del sábado y domingo.

Así, los primeros en cada una de las categorías fueron: Fuerza Libre: 1) Leandro López-Rodrigo Guerra, 2) Franco Castillo. Jeep Libre: 1) Jorge Vela-Gustavo Vela, 2) Juan Manrique-Juan Loyola. G: 1) Néstor González-Omar Ahumada, 2) Leandro Quiroga-Omar Ahumada. E: 1) Miguel Villalba-Alberto Cajas, 2) Rodrigo Naveda-Omar Naveda. E Plus: 1) Mariano Martín-Julián Olivieres, 2) César Agüero-Mauro Martínez. D Plus: 1) Gabriel Abarca-Emiliano Falcón, 2) Emiliano Alaniz-Nicolás Cordeje.

D Especial: 1) Néstor Archerito-Juan Donoso, 2) Leandro Saleme-Ariel Felicito. D: 1) Leandro Arnau-Guillermo Arnau, 2) Germán Moya-Mauro Gil. C Plus: 1) Javier Segura-Cristian Cortez, 2) Américo Sánchez-Oscar Rodríguez. C: 1) Luis Ochoa-Gabriel Ochoa, 2) Mario Quiroga-Sebastián Castro. B 1000: 1) Pablo Chávez-Diego Sosa, 2) Miguel Díaz-Carlos Díaz. A Libre: 1) Eduardo Palma-Cecilia Silva, 2) Pedro Alaniz-Jorge Carrizo. La próxima fecha, el 4 y 5 de abril en Angaco.