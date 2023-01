La llegada de la nueva dirigencia a Desamparados tuvo en medio una transición que la dirigencia saliente abordó con la claridad de los números para dejar todo más que claro para el nuevo ciclo en Puyuta. Ricardo Gallardo, ex-tesorero de la gestión Valiente, fue quien mostró los números del final de su proceso: 'Hemos terminado con el pago de lo que se debía con el plantel que jugó el Federal A, respetando el contrato que tenían, pese a que el torneo había terminado mucho antes. Se pudo cancelar todo y dejamos a Sportivo sin deuda en esta semana. Los cuatro empleados del club que son planta permanente, también están al día con sueldo y aguinaldos. Además se terminó el pago del juicio de Miguel Arrieta y queda por resolver el final del otro juicio que se estaba pagando que era de Ale. Con esos compromisos ya cancelados, queda la tranquilidad de que se cumplió. Además, con el tema de alquileres, todo ha quedado cancelado también. El club no debe en ese rubro. Hoy, a la nueva dirigencia le queda por afrontar el pago de tres cheques (enero, febrero, marzo) con el servicio de colectivos que usamos en toda la temporada. Ellos ya lo saben y están al tanto de esos valores que se tienen que levantar. Nosotros como comisión queremos dejar todo claro y resuelto para no entorpecer el nuevo rumbo que decidieron para Desamparados'.

No fue fácil el 2022 para Sportivo porque además del descenso, la dirigencia tuvo que luchar mes a mes con el déficit de los números: 'En sueldos, el presupuesto rondaba los dos millones mensuales, además de un millón en alquileres. A eso se le sumaban los gastos de viajes que podían ser dos o tres por mes y superaban los dos millones. Los recursos se basaban en los 25 millones anuales del gobierno, repartidos en 5 pagos bimensuales, quedando en cada mes un déficit de más de tres millones que hubo que afrontar. AFA nos sumó algo y en recaudaciones, apenas superamos los 170 mil pesos como locales. Eso, sin contar que había que afrontar los gastos de arbitrajes, aranceles y hotelería. No fue fácil resolver y manejar esa realidad. Muchos han hablado demás sin tener esta realidad financiera adelante. Uno, como tesorero, sabe las que tuvimos que resolver y no es justo que se difame por difamar. Terminamos nuestro ciclo, dejamos cancelado todo, como corresponde'.

Torneo de Verano: triunfo en el Valle

Desamparados clasificó a Cuartos de final al vencer por 2-1 a Social Astica y será rival del ganador de San Miguel con Villa Ibañez, que jugarán hoy en Albardón. Esta tarde, siguiendo con el calendario del torneo, desde las 18 y por la Zona A jugarán en Estrella de Jáchal, Arbol Verde con San Martín de Rodeo. En La Planta, Calingasta, se cruzarán Consorcio con Defensores de Matta de Barreal y en el predio Emmanuel Mas, San Martín jugará ante Villa Don Arturo de Santa Lucía. En la Zona B, en Maurín de Caucete, Difunta Correa jugará ante San Lorenzo de Ullum, mientras que en Atenas Pocito, Defensores de Boca de Los Berros enfrentará a Defensores de Malvinas de Rawson. En el predio Emmanuel Mas, San Martín jugará ante Villa Don Arturo de Santa Lucía y en cancha de Benavídez, en 25 de Mayo, Nobleza Argentina jugará ante Unión.