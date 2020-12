Era el comienzo soñado. A los dos minutos ya ganaba, a los 16 minutos se quedaba con un jugador más por la expulsión de un rival y todo parecía encaminado en Sportivo Desamparados. Pero la producción del Puyutano fue de mayor a menor y terminó masticando impotencia al igualar finalmente, como lógica consecuencia de ese declive, con Cipolletti de Río Negro por 1-1. El punto tuvo sabor a nada y el culpable fue el propio rendimiento de Desamparados que comenzó a toda orquesta y terminó confundido y apurado por un rival que se lo emparejó corriendo. Iban apenas dos minutos de debut cuando Reynoso giró, acomodó su cuerpo y encaró al fondo rionegrino. Lo tocaron en la puerta del área y Federico Paz, una de las caras nuevas en Sportivo, se presentó en sociedad con un golazo de tiro libre. Era el comienzo ideal porque Desamparados ya lo ganaba y se podía soltar. Fueron los mejores minutos de este primer partido. Tocó de primera, se asoció con criterio, movió la pelota con sentido y era decididamente más que su rival. Para colmo, a los 16" Facundo Quiroga se hizo expulsar absurdamente en Cipolletti y la lucha ya era once contra diez. Mejor, imposible. En esa primera parte, Desamparados debió haber resuelto el partido pero fue perdiendo lucidez. Se empezó a repetir, ya no fue preciso y ese estancamiento futbolístico le permitió cambiar el aire a la visita que se reacomodó y empezó a luchar el partido.

Se empezó a complicar el trámite pero justo en el final del primer tiempo, una mano de Wagner en el área parecía darle la llave de la felicidad al equipo de Bove. Penal, lo pidió Reynoso y su elección fue la izquierda de Caprio que también eligió ahí. Penal atajado y un golpe anímico duro para cerrar el primer tiempo.

En el complemento, Desamparados se aturdió definitivamente. Ya no manejó la pelota, no hizo pesar el jugador demás que tenía y le fue entregando la iniciativa a un Cipolletti que se animó del todo. Se adelantó, lo presionó y fue haciendo a Dianda uno de los protagonistas de la tarde en Puyuta. El arquero sanjuanino sacó dos pelotas complicadas contra su palo izquierdo. Eran señales que si no había reacción, se podía complicar todo. El técnico Bove lo leyó así y empezó a cambiar nombres, primero, y esquema después. No tuvieron todo el efecto que esperaban todas las modificaciones. Perdió la pelota, no pudo generar una sola contra de peligro en serio y se fue arrinconando contra su arco. Así, a los 38" de esta segunda parte, Aguirre que había ingresado apenas unos minutos antes no perdonó en un tiro libre. Eligió el palo de Dianda y el arquero puyutano dio el paso equivocado. Empate y un golpe más anímico y futbolístico del que Desamparados no pudo sacudirse. Quedaba partido para ir por el milagro de ganarlo pero no habían ideas. De aquel comienzo feliz poco quedó. Se masticó impotencia, quedó dibujado el rostro de la decepción en un debut que pintó para ser tener el dulce sabor de la victoria pero que se truncó en un empate más que amargo.

Derrota de Peñarol en San Luis: 1-0

Con un gol de Lucas Quiroga, a los 32" del segundo tiempo, Sportivo Estudiantes de San Luis venció a Sportivo Peñarol en el debut de ambos en la Zona Sur de la Fase Reválida del Torneo Federal A. En el estadio Juan Gilberto Funes, Estudiantes intentó presionar al ordenado esquema que le propuso el Bohemio sanjuanino pero no encontró los caminos. El técnico de Peñarol, Alejandro Schiapparelli optó por un modelo con línea de cuatro en defensa, cinco volantes en el mediocampo y un solo punta. En el primer tiempo, todo fue demasiado parejo y se fueron al descanso sin sacarse ventajas. En el complemento, la presión de Estudiantes aumentó pero parecía que no podía romper el orden de Peñarol. Llegó el minuto 32 y Quiroga pudo con Biasotti para abrir el marcador, gol que sería definitivo.

Peñarol formó con Carlos Biasotti en el arco; Mario Rebeco, Julio Villarino, Ezequiel Llanos, Rodrigo Ayala en defensa; Kevin Cardozo, Ernesto Ceballos, Hernán Muñoz, Guillermo Sánchez y Carlos Fernández en el mediocampo, quedando en el ataque Gabriel Pérez Tarifa.



Otro clásico

El miércoles próximo en el estadio Ramón Pablo Rojas de Chimbas, Sportivo Peñarol será local de Sportivo Desamparados en el segundo partido de los equipos sanjuaninos en esta Zona Sur de la Fase Reválida. Será a partir de las 18 sin asistencia de público como lo estiman los protocolos sanitarios por la pandemia de coronavirus.