La escuela. En el Argentino de Karting corrieron dos sanjuaninos. Joaquín Naranjo no tuvo suerte pues sufrió choques en sus dos carreras.





El balance de los pilotos sanjuaninos en las distintas categorías de automovilismo nacional no fue el que esperaban cerrar. Es que no pudieron concretar las intenciones y se ubicaron lejos de los puestos de vanguardia.



En la Clase 2 del Turismo Nacional, Facundo Leánez se ubicó 15to en la final, tras haber largado desde la 22da colocación y haber remontado hasta incluso la novena posición. "Venía muy bien, peleando para seguir avanzando entre los 10 mejores cuando el motor empezó a fallar. Al final quedé 15to, pero en líneas generales volví contento por el rendimiento del auto y fascinado con el autódromo de Termas de Río Hondo", señaló Leánez.



A su vez, también en el mismo escenario, Tobías Martínez no pudo completar la prueba. El sanjuanino había logrado la pole, pero debió abandonar tras cumplir el noveno giro; de todas maneras mantiene el quinto puesto del campeonato.



Por su parte, en la segunda fecha del Campeonato Argentino de Karting, Joaquín Naranjo volvió a sufrir el choque de un rival que lo dejó sin chances, para quedar 12do en Cadetes; a su vez Juan Cruz Roca cerró con un 15to puesto la jornada, en su debut en la Junior.



Lo que viene

El próximo fin de semana se presentarán Gabriel Da Rold y Tobías Martínez en la Fiat Competizione y la Fórmula Renault, acompañando al Súper TC2000 en Oberá; mientras que Gabriel Abarca, Sebastián Landa y Gastón Pastén correrán el Rally de Río Negro.