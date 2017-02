Mientras San Martín cuenta los días para el reinicio del torneo, ayer disputó en su estadio el último partido amistoso de pretemporada, y lo ganó 2-1 sobre Gimnasia de Mendoza (Federal A) con goles de Facundo Barcelo y Emanuel Martínez, de tiro libre, quienes ingresaron en el segundo tiempo. En tanto que en la previa, el equipo alternativo del Verdinegro se impuso 1-0 con el tanto de Nicolás Pelaitay.



Fue el 8vo amistoso del equipo conducido por Pipo Gorosito, que volvió a pararse con un 3-4-3 y que se perfila como la distribución en cancha que mejor rendimiento le brinda. Paró la misma alineación que igualó con River y luego cayó por penales, con la solitaria variente del juvenil central sanjuanino Francisco Alvarez por el lesionado Arián Pucheta (esguince de tobillo).



Mostró más intención de juego y propuesta futbolística en el primer tiempo en el que tuvo en Gelabert a su líder, quien fue rápido de cabeza y pies para con sus cambios de frente y pelotazos herir al fondo mendocino. Generó peligro con las proyecciones de Capelli y Sagarzazu, y tuvo un buen retroceso y compacto para marcar. Mientras que en el complemento no lució su intención de juego, pero fue certero en las acciones que generó.



Buena coordinación y juego en equipo, para hacer rodar la pelota y buscar profundidad. Con presencia en el mediocampo y cubriéndose los espacios. Cuando lo atacaron quedó bien marcada la línea de 5 en el fondo y cuando atacó sólo Mattia y Matricardi quedaron defendiendo.



No obstante, en cuanto a oportunidades para desnivelar el marcador sólo inquietó a los 42’ con el remate de Montagna que se perdió cerca del segundo palo del Lobo.



En el complemento Pipo realizó cuatro variantes, el equipo tomó aire, mantuvo su fisonomía y no bajó su intención de ataque. Que le sirvieron para a los 15’ abrir el tanteador tras el centro de Martínez y Barcelo que llegó para empujarla. Aunque no pasó ni un minuto y Palacios Alvarenga lo igualó de cabeza.



Luego el Lobo desperdició varias ocasiones y San Martín no bajó su propuesta siendo más vertical. Entonces llegó el tiro libre que, a los 39’, Martínez colgó del ángulo para el triunfo por 2-1.

Victoria del equipo alternativo



La jornada de ayer en el Hilario Sánchez comenzó con el partido entre los equipos alternativos del Verdinegro y el Lobo mendocino, que terminó con victoria de San Martín por 1-0 con el gol de Nicolás Pelaitay (foto), a los 10 minutos del segundo tiempo, mediante un remate de afuera del área para ubicar al pelota pegada al palo.



La formación de San Martín fue con Leonardo Corti; Pablo Aguilar, Matías Escudero, Mauricio Casierra, Maximiliano Algañaraz; Nicolás Mana, Pelaitay, Sebastián Rusculleda, Emanuel Martínez; Diego Chaves y Joaquín Molina.



DEBUTA EL 6 A LAS 21.15

Quedó ayer confirmado que San Martín jugará en el reinicio del torneo de Primera División el lunes 6 de marzo, a las 21.15, recibiendo a Huracán por la 15ta fecha. Mientras que en la siguiente visitará a Independiente el sábado 11, a las 21.