Es el arma fundamental en la ofensiva de la Selección argentina. No sólo por ser el opuesto inicial del equipo que conduce Marcelo Méndez, sino porque en momentos clave, está demostrando en estos Juegos Olímpicos de "Tokio 2020" que lo de "Rio 2016" no fue casualidad. Su actuación ante Túnez, en la remontada del triunfo (caía 2-0 y se impuso 3-2), resultó vital para el jugador nacido en Obras Sanitarias que mediante sus 27 puntos puso a la albiceleste a un paso de acceder a Cuartos de final. Esa misión la tratará de lograr mañana, a las 9.45 horas (TyC Sports), cuando Argentina cierre su participación en el Grupo B ante los Estados Unidos, el actual cuarto de la zona y que es el último que estaría accediendo a los play off.

Lima atraviesa un gran presente. Ya fue el máximo anotador en varios encuentros de la selección en este certamen y ante los africanos lo ratificó. Incluso, fue el autor del tanto final con una diagonal corta que es una marca registrada de sus ataques.

Además de Lima, contra Túnez vieron acción los otros sanjuaninos que forman parte del plantel: el armador Matías Sánchez y el también opuesto Federico Pereyra.

Para la Argentina se viene mañana el duelo decisivo buscando el objetivo de meterse entre los ocho mejores de los Juegos, repitiendo la actuación de hace cinco años en Brasil cuando se quedó eliminado en Cuartos de final al tener que cruzarse con el anfitrión.

Raúl Quiroga es el único sanjuanino que logro una medalla: lo hizo con el vóley en Seúl "88.

Ahora la apuesta será a todo o nada contra los Estados Unidos, un seleccionado que no parece transitar su mejor presente pero que siempre tiene buenos jugadores y es complicado. Será una prueba de fuego para ver si esta selección tiene ese plus que es necesario en unos Juegos.

Respecto del cruce ante Túnez, Argentina tuvo un arranque más que complicado con un bajo nivel de efectividad y sin la presión necesaria ante un adversario que ya estaba eliminado. Los parciales iniciales fueron de 25-23.

Luego del 0-2 parcial y quedar al borde del abismo, la albiceleste, con Lima de baularte, empezó una remontada que se cumplió mediante el descuento del tercer set (25-19) y se concretó con el 25-18 del cuarto. Ya en el quinto set y con el envión anímico, fue casi todo de Argentina con Lima cerrando la actuación más relevante en estos Juegos.

Tras la alegría, el central nacional, Sebastián Solé, subrayó que "nosotros nos cargamos un poco de presión y nos metimos en problemas donde no había. Es un tema que debemos resolver cuanto ante porque frente a otro tipo de rival nos puede costar demasiado caro". Además, el rosarino se refirió al cruce de Rusia y Francia y comenzó a palpitar su cita con Estados Unidos de la última fecha: "Nos queda una chance grandísima y estoy seguro que vamos a salir con el cuchillo entre los dientes. Puede pasar de todo y para eso vamos a estar preparados. Depende de nuestras cosas y eso es clave".

Herrera sale a la cancha

Luego de tres derrotas consecutivas, Las Panteras, con la sanjuanino Candelaria Herrera (foto) de habitual relevo, buscarán la recuperación ante Turquía hoy desde las 2.20 (hora Argentina), por la cuarta fecha del Grupo B de los Juegos Olímpicos. La albiceleste viene de caer ante Italia por 3-0, a pesar de haber mostrado un buen nivel de juego. En los duelo previos, había cedido -también sin poder llevarse ningún set- frente a Estados Unidos y el Comité Olímpico Ruso (COR). Las Panteras se ubican en el último lugar del Grupo B, todavía sin unidades. Por lo tanto, para seguir soñando con la clasificación a cuartos, donde acceden los mejores cuatro de la zona, están obligadas a obtener una victoria ante Turquía.