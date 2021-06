En el cierre del weekend 3 de la Volleyball Nations League, la Selección Argentina jugó un muy buen partido para imponerse ante Japón por 3-1 (28-30, 25-16, 25-18, 25-21). Federico Pereyra fue el goleador con 23 puntos en un equipo que fue de menor a mayor y pudo mantener la intensidad durante 2 horas y 24 minutos de juego. Ahora toca descanso hasta el próximo martes.

Enorme partido de Argentina en un partido que se planteaba como muy duro y que así resultó. Le costó encontrar su mejor versión y los puntos flojos de Japón, pero apenas lo hizo no bajó más su ritmo y liderazgo en cada pelota.

Argentina ganó un partido que ilusiona porque nunca bajó los brazos. Hoy este equipo se demostró a si mismo, y a todos los que apoyan desde afuera, de que puede jugar a un alto nivel y a la más alta intensidad durante 2 horas y 24 minutos, muchísimo para un juego de cuatro sets.

Más allá del primer set (9), logró mantener un bajo margen de error y encontrar en el servicio la primera herramienta de ataque. Este es uno de los fundamentos del juego que plantea Marcelo Méndez desde el día en que se puso el buzo de la Selección Argentina. A partir de ahí, la lectura de bloqueo albiceleste, el punto más alto de todo el certamen, se transformó en la clave para tener revancha ofensiva ante un equipo que es agotador defensivamente hablando.

Pero la Selección Argentina fue un relojito. Puso sobre la cancha toda su garra defensiva para jugar el juego que mejor le sienta a Japón: puntos largos. La salvedad fue que Argentina pensó cada pelota. Pegó cuando tuvo que pegar y pensó técnicamente el golpe de ataque cuando la jugada lo ameritaba. El side out que hace no mucho no le marcaba diferencia, esta mañana argentina se tranformó en su arma fuerte. Y ojo, porque con Australia sucedió algo similar. Chapeu muchachos!

CRÓNICA – Argentina comenzó errática (5-9 con 4 ENF). El doble cambio con Sánchez-Palonsky no resultó y Japón mantuvo la ventaja (12-16). Cuando parecía imposible, llegó la resurrección: Pereyra cerró a favor el punto más largo del set y Poglajen aprovechó una defensa de Massimino (16-19). Conté logró complicar con su servicio para que el bloqueo positivo permita sumar con Solé y Pereyra (18-19). Fukuzawa dejó su ataque en la red y Argentina igualó en 19-19. Poglajen lo dio vuelta de contra (22-21) y Pereyra sumó un ace para cambiar el panorama (23-21). Pero la Selección tuvo cinco pelotas para set que no supo aprovechar. Erró dos contras, una sin bloqueo, y Japón lo ganó 30-32.

El comienzo irregular de Japón le permitió a Argentina sacar ventaja al inicio del segundo set (8-4). Pero el saque de Haku Ri complicó, provocó un par de errores en ofensiva y Méndez tuvo que pedir tiempo (8-8). Pereyra de bloqueo primero y contra después, y Solé-Conte también de bloqueo, ampliaron nuevamente el marcador (13-9). Le costó el side out a Japón y Argentina esta vez sí lo aprovechó para sacar la máxima (12-18). Solé de bloqueo (21-14) y un ace de De Cecco (23-15) estiraron el tablero. Pereyra, de contra, lo cerró 25-16.

Un video challenge y un ataque largo de Sekita le dieron ventaja a una Selección Argentina que se mostró tan aguerrida en defensa como suelen hacerlo los japoneses (7-4). De Cecco armó de manos bajas y Solé rompió el piso para 11-7. La buena lectura de bloqueo de Argentina obligó a Japón a buscar alternativas, pero erró y Argentina estiró a la máxima (13-8). De Cecco defendió y la dejó en el aire para que Conte aparezca por seis para 16-10. El descanso le dio resultado a los asiáticos, que con un par de contras provocaron un tiempo por parte de Méndez (17-14). El doble cambio ahora sí le dio resultado a la Argentina (20-15) y Loser estiró con un ace (22-16). Fukuzawa pinchó un mega rally point (24-17) y un saque largo de Otake selló el marcador 25-18.

Un punto de saque de Poglajen y un bloqueo de Loser permitieron que Argentina llegue mejor al time out obligatorio (8-5). El central ex Bolívar y Ciudad también sumó con su servicio para estirar el tablero (11-7). Si bien Japón recortó (13-12), Argentina se recuperó rápido (16-12) e incluso amplió la diferencia con una contra de Loser (17-12). Nunca bajó el ritmo la Selección (22-15). El doble cambio no resultó para cerrarlo, pero al regreso de De Cecco-Pereyra fue Solé quien puso el match ball (24-20) y Poglajen quien puso la firma para el 25-21.

