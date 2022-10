Patronato hizo historia. El conjunto de Paraná, con el defensor sanjuanino Francisco Alvarez de suplente, venció 1-0 a Talleres y se consagró campeón de la Copa Argentina 2022, el primer título de su extensa trayectoria dentro del fútbol profesional. Gracias al gol de rebote de Tiago Banega, y tras eliminar a River y a Boca en cuartos y semis, respectivamente, el Patrón selló el campeonato y su boleto a la próxima Copa Libertadores. Y viene de descender a la Primera Nacional.



En un partido muy tensionado, la primera parte tuvo a Talleres como mayor protagonista. De la mano de Diego Valoyes, la T probó con remates desde afuera, aunque sin mucha puntería. Por su parte, Patronato no logró pisar fuerte, tal como lo había hecho en semifinales ante Boca. Las atajadas de Facundo Altamirano y la imprecisión de los delanteros del conjunto cordobés fueron la causa del cero en el marcador.



El complemento siguió la misma tónica y solo un gol insólito del Patrón logró abrir el marcador a los 32": Tiago Banega se tiró a barrer para trabar la pelota y salió disparada hacia el arco. ¡Entró por arriba de Alan Aguerre! Luego, el equipo de Facundo Sava lo aguantó y logró hacer historia: tras descender de la Liga Profesional, ganó la Copa Argentina y jugará la Copa Libertadores.



El técnico de Patronato, Facundo Sava, destacó tras la coronación que "no merecíamos irnos a la B y esto es el premio a todo el esfuerzo que hizo este grupo humano espectacular que me tocó conducir. Estoy muy feliz y es algo muy merecido".