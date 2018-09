Foto: Olé

Independiente se llevó un punto que valorará porque jugó 80 minutos con uno menos ante Banfield, remontó el resultado en contra con gol de Emmanuel Gigliotti y logró el 1 a 1.

A los diez minutos se le fue el partido de las manos al Rojo. La expulsión de Pablo Hernández por doble amarilla (la primera, por una falta a Emanuel Cecchini, pareció exagerada; la segunda, por infracción a Rodrigo Arciero, estuvo bien) le descontroló todas las fichas a Ariel Holan, que tuvo que repensar la estrategia de una noche que cambió muy pronto. Con diez hombres, el Profesor pasó a Maximiliano Meza de volante derecho a cubrir el doble cinco junto con Nicolás Domingo y Martín Benítez, que arrancó por el medio, se volcó hacia el costado derecho; en la izquierda se mantuvo Ezequiel Cerutti, aunque intercambiaron en varios tramos del disputado encuentro.

Julio Falcioni adelantó a sus muchachos varios metros y no le costó casi nada hacer pesar la superioridad numérica en el juego. Y eso se volcó también en el resultado. Claudio Bravo fue el factor dispersa en el local. En el gol de Dario Cvitanich fue el pibe quien desbordó por la izquierda y asistió al goleador ante una floja resistencia de Nicolás Burdisso. La defensa de Independiente no estaba firme con once y menos con diez. Es que a Alan Franco se lo notó visiblemente incómodo como segundo marcador central: entregó mal algunas pelotas, como en la que derivó en la expulsión del Tucu, y en otra que se la regaló a Cecchini y desembocó en una chance concreta en los pies de Cvitanich.

Sin embargo, Independiente pasó de dominado a dominante. Arciero lo bajó a Gaston Silva (¿adentro o afuera del área? no se pudo apreciar en la repetición) pero el árbitro Trucco no cobró nada. Holan lo puso a Gigliotti -por Cerutti- y el Puma respondió con su gol tras un gran pase de Benítez y un error de Calello. El partido quedó emparejado en resultado y en juego.

Fuente: Clarín