Por sexagésima sexta vez se dará esta imagen. El primer paso del lote de participantes por el disco. Desde allí quedarán 1.800 metros (giro completo a la cancha) que serán para alquilar balcones.

Llegó el día. En esta ocasión el clásico más clásico del turf sanjuanino, el Gran Premio Domingo Faustino Sarmiento, arriba a la mítica pista del hipódromo de Rivadavia con más antecedentes que en años anteriores. Varios de los caballos que disputarán esta tarde la 66ta edición de la carrera más importante en el ámbito provincial ya conocen el terreno porque disputaron hace menos de un mes el Gran Premio Preparación, entre ellos Puesto Inc y Mandela Eterno, primero y segundo de esa prueba. También estará Pedrint, un caballo mendocino que el año pasado culminó quinto en el clásico.



Por antecedentes cercanos dos caballos destacan un poco más que el resto. Vio Veces, del stud Del Valle y preparado por Juan Luna, viene de ganar el clásico Vendimia en Mendoza y se ha preparado especialmente para ganar la gran carrera sanjuanina. El otro pingo con antecedentes cercanos como para tenerlo en cuenta es Maestrodelarte (así todo corrido) que fue adquirido por el stud La Nona y que intentará repetir las victorias de otros caballos preparados por Antonio Rébora.



No fue inscripto por haber sufrido una especie de stress competitivo Atlas Again. Por lo que el ganador del año pasado no podrá intentar meterse en el pelotón de tres caballos que ganaron dos veces el clásico.



En los partidores habrá una docena de caballos, algunos de ellos con mejores perfomances que otros. Unos pocos de gran efectividad en sus campañas y varios del resto con dilatada experiencia en competencia como para no amilanarse a la hora de pelear por el premio mayor.



Cada uno de los propietarios locales, haciendo un gran esfuerzo, han invertido su tiempo y ahorros en seleccionar, primero, y adquirir, después, un ejemplar que alimente sus expectativas de ganar la confrontación más importante.



Es por ello que, en poco más de dos minutos de carrera, se jugarán a las patas de briosos equinos las expectativas de quienes integran sus escuadras y de muchas personas que buscando un golpe de fortuna irán temprano para seguir de cerca el paseo final y elegir a un candidato por presencia, corazonada o consejo de algún amigo, de esos que nunca faltan, que le acerca una "fija".



Si bien habrá doce caballos en competencia, sólo estarán numerados del 1 al 10. Cuatro de ellos corren en "yunta" - así se denomina cuando participan dos elementos de un mismo stud- por lo que comparten su numeración identificados con las letras "a y b" (ver recuadro).



El programa de competencias comenzará a las 10 y constará de 11 pruebas, tres de ellas del tipo "cuadreras" y el resto oficiales (superan los 1.000 metros). El clásico se corre a las 16,30.

TODOS LOS CABALLOS

1) PUESTO INC



Stud El Pastal-SJU



Zaino, 7 años: Nacido: 30/09/2012. Padre: Include (USA). Madre South Pudorosa. Abuelo materno: Southern Halo (USA). Ganador de tres carreras, dos en Mendoza y una en San Juan. La última fue el 19 de agosto, el Preparación para el Sarmiento, sobre 1.800 metros.



2) LISBON



Stud Los Vascos-MZA



Alazán, 5 años. Nacido: 02/07/2014. Padre: Easing Along (USA). Madre: Potra Liss. Abuelo materno: Potrillon. 10 carreras: Ganador de 1 carrera sobre 2.000 metros en San Isidro (21 abr 2018: Premio, Sixty Finder).



3a) GALLILEO"S TOWN



Stud La Nona-SJU



Alazán, 7 años. Nacido el 22-03-2012. Padre: Speightstown. Madre: Gallileo Figaro (USA). Abuelo materno: Galileo. 16 carreras, ganador de 4. 22-01-2016 Palermo: Sobresalto 1.600 m. 14-05-2016 Palermo: Situado 1.600 m. 21-08-2016 Palermo: Compasivo Cat 2.000 m. 19-02-2017 La Punta: Vicente Dupuy 2.400 m. En 2018 corrió solamente el GP. Batalla de Tucumán y salió 10. En el GP de la República Argentina de 2017 terminó 11



3b) ELMAESTRODELARTE



Stud La Nona-SJU



Zaino, 5 años. Nacido el 05-08-2014. Padre: Art Master (USA). Madre: The Vision. Abuelo materno: Vision And Verse (USA). Ganador de 3 en 19 carrera, 4 segundos y 5 terceros puestos. 06-10-2017 San Isidro: Miss Seiter (2007) 2.000 m. 18-08-2018 San Isidro: Hard Trick (2016) 2.000 m. 15-06-2019 San Isidro: Infiltrada (2013) 2.000 m.

Maestrodelarte

4) TAXI RUNNER



Stud Pedro Agustín- SLU



Alazán, 8 años. Nacido el 17-07-2011. Padre: Pure Prize (USA). Madre: Tatajuba. Abuelo materno: Lode (USA). Ganador de 4 en 41 carreras. 10 podios, 5 segundo y 5 terceros puestos. 08-11-2014 Palermo Early Boy: 1.600 m. 28-04-2015 La Plata: Furios Key (2013): 2.000 m. 07-03-2017 Palermo: Sociedad Arg. de Locutores 1.400 m. 21-03-2019 La Plata: Silvalandria (2013): 1.300 m.



5a) COCOS PARK



Stud Don Radium-MZA



Zaino, 6 años. Nacido el 19-08-2013. Padre: Dancing For Me. Madre: Contestant. Abuelo materno: Mr.Light.



Ganador de 2 en 26 carreras. 10 podios, 4 segundo y 6 terceros. 25-05-2017, San Isidro: Sweetie Girl (2015) - 2.000 m. 01-12-2017, San Isidro: Clásico Tresiete H.- 2.000 m.



5b) EN CUESTIÓN



Don Radium - Mza



Zaino, 4 años. Nacido el 15-07-2015. Padre: Lingote de Oro. Madre: Encuesta Real. Abuelo materno: Honour and Glory (USA). Ganador de 1 en 6 carreras. 24-09-2018, Tucumán: Clásico Fundación Equina Argentina - 1.400 m. El resto de su campaña es opaca, un sexto, una séptima, una octava y dos novenas colocaciones.



6) PEDRINT



Stud El Principiante-MZA



Zaino, 6 años. Nacido el 29-07-2013. Padre: Peer Gynt (Japón). Madre: Ramplona. Abuelo materno: Shuttle Diplomacy (USA). Ganador de 2 en 11. Tres podios, 1 segundo y 2 terceros puestos. 28-08-2016, La Punta: Maestra Aurora R. Sosa Reboyra de Amitrano: 1.400 m. 29-01-2017, La Punta: Handicap preparatorio GP Vicente Dupuy: 2.100 m.



7) MANDELA ETERNO



Stud Patas Alegres-SJU



Zaino, 6 años. Nacido el 07-11-2013. Padre: Timias (USA). Madre: Fiancee. Abuelo materno: Acceptable (USA). Ganador de 4 en 27 carreras. 4 podios, 1 segundo y 3 terceros. 09-04-2017 La Plata: Condoleeza Slew (2008) - 2.100 m. 13-03-2018 La Plata: Seresta (2015) - 2.000 m. 12-02-2019 La Plata: Pasional Key (2014) - 2.000 m. 28-03-2019 La Plata: Valency (2013) - 2.100 m.



8) VIO VECES



Stud Del Valle- SJU



Zaino, 5 años. Nacido el 07-10-2014. Padre: Ever Peace. Madre: Quimera y media. Abuelo materno: Hunting Hard. Ganador de tres en 9 carreras. Fue segundo en el GP Vicente Dupuy (G3) de éste año, sobre 2.400 m. Dos podios, un segundo y un tecer puesto. 18-02-2018 La Punta-SLU: Hipódromo de Mendoza: 1.400 m. 09-03-2019 Mendoza: Gran Premio Vendimia 2.000 m. 26-07-2019 San Isidro: Infiltrada (2013): 1.600 m



9) ESCÁNDALO



Stud El Puntano- SLU



Zaino, 7 años. Nacido el 10/11/2012. Padre: Wood Be Willing (USA). Madre: Baska de Hozta. Abuelo materno: Engrillado. Ganador de 3 de 12 carreras. 14-01-2018 (debut) Palermo: Court Harwell: 1.800 m. 25-04-2018, San Isidro: Seattle Map (2014) 2.000 m. 29-05-2018, La Plata: Saint Wolf: 2.000 m.



10) NONE LIKE HIM



Stud Los Sanjua- SJU



Zaino, 6 años. Nacido el 19/10/2013. Padre: Equal Stripes. Madre: Nesher. Abuelo materno: Orpen (USA).



Ganador de 5 en 25 carreras. 8 podios, 7 segundos y 1 tercero. Fue noveno en el GP de la República Argentina (G1) en mayo de 2017. 27-09-2016, La Plata: Copa Diario Popular: 2.000 m.



16-02-2017, La Plata: Buen Envión (2016): 2.000 m. 19-03-2017, La Plata: Try Twice (2015-16): 2.000 m. 27-12-2017, San Isidro: Handicap República de Francia: 2.400 m.



03-02-2019, La Plata: Clásico República de Uruguay: 2.000 m.

Vio Veces



Toda la jornada burrera

Habrá 11 carreras. Pagan entrada sólo los hombres ($200).



10,00: Premio Dominguito. Cuadrera de 225 metros, con cinco participantes.



10,45: Premio Maestro de América (1er turno). 1.200 m para caballos de más de 3 años, ganadores de 1 y 2 carreras. 8 inscriptos.



11,30: Premio Stud Esquina Alta (2do turno). 1.200 m para caballos de más de 3 años, ganadores de 1 y 2 carreras. 7 inscriptos.



12,15: Premio Stud La Nona. 1.200 m para caballos de 3 años y más edad, perdedores. Largarán 9.



13,00: Clásico Asoc. Hípica. 1.000 m para machos y yeguas de 3 años. Largan 6.



13,45: Clásico cuadrero. 300 m. 3 inscriptos.



15,15: Gran Clásico cuadrero. 400 m. 3 inscriptos.



15:45: 78 aniversario del Jockey Club. 1.600 m. para caballos y yeguas de 4 y más años de edad.



16,30: Clásico Domingo Faustino Sarmiento. 2.200 m.



17,15: Clásico UTTA. 1.000 m. 8 participantes



18,00: Premio, Stud Don Radium. 1.200 m para yeguas de 3 y más edad.