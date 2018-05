Grito del alma. Camila Moreno festeja a full su gol, el primero de la UVT. Lo sufren las jugadoras de Palmira de Mendoza. Las chicas del Granate jugarán hoy una de las semifinales ante Concepción. Para no perdérselo.

Hoy es turno de semifinales en el Argentino Femenino de hockey sobre patines en cancha del SEC. Una instancia tan brava y emocionante como la misma final. Es que acá no hay vuelta. Si ganás, vas a la final. Si perdés, ya no tenés más chances de salir campeón. Es prácticamente a suerte o verdad. Sin grises. Por eso es que llegar hasta este peldaño es para los mejores que ha tenido el torneo.



Y ambas semifinales serán para seguirlas con plena atención. Por un lado, chocarán Concepción con la UVT, dos equipos de buen juego y de características ofensivas por donde se los mire.



La otra semifinal tendrá al Andes Talleres mendocino como uno de los protagonistas. Su rival salía del partido de anoche entre SEC y Unión, que se jugaba al cierre de esta edición. El orden de éstos partidos no se había oficializado, pero casi con seguridad Concepción/UVT jugarán a las 20.30, mientras que la otra semi será a partir de las 21.45.

Para adelante. Verónica Dieguez, autora de dos goles para Concepción, se lleva la bocha ante la marca rival. El Azul le ganó bien a B´ Rivadavia.



Ayer, por los cuartos de final, en el primer partido, Andes Talleres derrotó 3-1 a Maipú/Giol. Los goles del Matador los anotaron Cristina Cumella, Camila Rodano y Valentina Fernández. Descontó para el perdedor Adriana Soto.



Luego, la UVT logró una convincente victoria sobre el empeñoso Palmira de Mendoza. Brenda Reinoso (2), Camila Moreno y Jimena Ortiz marcaron los goles de las trinitenses. En tanto, Yanina Defellice lo hizo para las mendocinas. Resultó una inobjetable victoria granate que, en base a las buenas actuaciones de Jimena Ortiz, Camila Moreno y Micaela Balmaceda, más la efectividad de Brenda Reinoso. Igual, las mendocinas fueron duras rivales.



Posteriormente, le tocó el turno a Concepción, que derrotó 4-2 a B´ Rivadavia. Los goles del ganador los anotaron Pamela Burgoa (2) y Verónica Dieguez (2). Mientras que para las rivadavienses marcó los dos goles Yanina Echenique. Otro triunfo merecido para las chicas que dirige Darío Giuliani. Sacando a flote un parejo primer tiempo y superando al rival en el complemento, especialmente por la efectividad ofensiva a través de Pamela Burgoa y Verónica Dieguez. B´ Rivadavia también se mostró como un rival complicado.

>> Se vienen los Intercolegiales

Las chicas de los equipos que participan en el Argentino de hockey apoyan los Juegos Intercolegiales 2018 próximos a iniciarse (contarán con este deporte). Ayer, en cada uno de los partidos por cuartos de final, en sus inicios, los dos equipos rivales, con sus cuerpos técnicos, y los árbitros posaron con el cartel correspondiente. Por Intercolegiales estuvieron los profes Juan Ferruccio y Walter Cavalli.