Tres mosqueteros. Martín Maturano, Damián Páez y David Páez, el trío que ha rendido en gran medida para que Concepción esté en esta gran definición. Murialdo es complicado pero el Azul ya sabe de hazañas.

Llegó el momento esperado. La gran final de la Liga Nacional A-1 de hockey sobre patines tomará forma esta noche cuando el "Canario mendocino" Murialdo reciba a Concepción en el primer choque de la serie que es al mejor de cinco partidos. El partido se jugará en cancha de Andes Talleres (Murialdo es local), desde las 20.



En este topetazo no existen secretos, más aún porque son rivales conocidos que ya han definido algo importante este año: el Sudamericano de Clubes. Y los mendocinos terminaron festejando. Además, ambos estarán en el Final Four de la Copa Intercontinental, junto a Barcelona de España y Porto de Portugal. Precisamente ese certamen se desarrollará en diciembre en el estadio "Aldo Cantoni" del Parque de Mayo.



Para esta noche, el Azul sanjuanino podrá contar con el experimentado delantero Osvaldo Raed, quien no pudo estar en el segundo choque de semifinales ante UVT por razones laborales. El contar con el "Taco" para un partido de definición es totalmente importante. Por un lado porque su asociación con David Páez está por demás comprobada y por otro porque es un jugador que aparece en los momentos que se lo necesita.



Igualmente hay varios en el Azul que están pasando por un gran momento, como el siempre vigente David Páez, el arquero Mauro Puzzella y el defensor Martín Maturano. Si a ellos se le agrega la velocidad de Ariel Romero y la enjundia de Damián Páez, se entiende porqué Concepción llegó a esta instancia.





Murialdo, por su parte, tuvo un problema hace poco cuando se lesionó Adolfo Isoler y eso lo debilitó en su equilibrado nivel. Igualmente cuenta con jugadores experimentados, como el caso de Pablo Saez, y otros juveniles pero con capacidades demostradas como Germán Nacevich y Mauro Miranda.



Hay que recordar que si el partido finaliza igualado en su tiempo regular, se disputará alargue (de dos tiempos de cinco minutos cada uno, sin gol de oro) y después se tirarán penales si es necesario. El segundo partido será en el "Cantoni", el viernes.

Desde mañana, el Encuentro de Veterano

Tal como fue anunciado, desde mañana y hasta el sábado se desarrollará en nuestra provincia el 29no Encuentro Nacional e Internacional de hockey sobre patines para veteranos, que concentrará a viejas glorias de este deporte junto a entusiastas jugadores.



El certamen, que es completamente participativo sin nada de competencia, mezclará a más de un centenar de deportistas, que llegarán de distintos países como también, el grueso de los jugadores, de diferentes provincias de la Argentina.



El estadio "Aldo Cantoni" será el escenario exclusivo de este torneo, que tendrá partidos tanto en horario matutino como vespertino.



El Encuentro de Veteranos de hockey llega a la provincia ocho años después de haberse disputado en el mismo escenario.



Oportunidad para ver a grandes jugadores que pasaron inclusive por la Selección nacional.