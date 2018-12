Recopados. Franco Gattoni, Ignacio Brizuela, Tiziano Calisse, Ignacio Sotomayor, Joaquín Barifusa, Bauti Carrizo, Nicolás Ballario, Valentino Cabello, Thiago Palacios y Axel Ocañas son los campeones.

A la gloria no se llega tan fácil. Se requiere talento, sufrimiento y también ese toque de suerte que hace posible lo imposible. Y eso tuvo en gran parte ayer Concepción Patín Club que mostró la chapa y venció en los penales (2-1) a Centro Valenciano, de esta manera volvió a gritar campeón en el XXIX Encuentro de hockey sobre patines Mini "Francisco Montes" tal como había hecho el año anterior.



El de la Villa Mallea tuvo que trabajar mucho para alzarse con la Copa Challenger DIARIO DE CUYO que ponía en juego el Mundialito. Es que Valenciano comenzó ganando el juego en el Cantoni. Fue Quiroga quien a los 6 minutos abrió el marcador para el de "La Barraca" y con eso los dirigidos por el Josi García manejaron los tiempos ante un Concepción que fue por todo. Valenciano incluso, contó con una serie chance de aumentar por medio de Juani Quiroga pero su remate se fue desviado. En el complemento, el choque fue atrapante, de ida y vuelta. Con sus arqueritos haciendose figuras ante estupendas atajadas y teniendo atentos en las tribunas a las autoridades del hockey mundial como Carmelo Panigua (titular de la Federación española). Así fueron pasando los minutos y cuando parecía que el título era para Valenciano apareció Thiago Cabello para marcar la igualdad a poco del final. No hubo tiempo para más y llegó el tiempo suplementario que no hizo más que poner suspenso a lo que ya se suponía que vendrían: los penales. En esa serie de tres remates, por Concepción marcó Barifusa y por Valenciano Quiroga la tiró afuera. Tiziano Calisse no pudo para el Azul y eso lo aprovechó Valenciano con Gonzalez igualando la serie 1-1. Pero Barifusa anotó para el CPC y como Sciattella no acertó en su remate toda la gloria se fue nuevamente para Concepción.