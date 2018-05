Con lo justo. El "Taco" Raed, en defensa de su compañero el arquero Conti Acevedo, se interpone ante el ataque de un rival. El Azul ganó sin que le sobre nada y ya clasificó a cuartos de final del Argentino.

Cómo estará de parejo el Campeonato que sólo un equipo -Concepción- ha logrado el pasaporte a los cuartos de final (por la zona B) cuando sólo resta jugarse hoy la última fecha de la ronda clasificatoria del Argentino de hockey sobre patines, en varones seniors.



Es más, ayer el Azul tuvo que esforzarse hasta el minuto final para poder ganarle a Estudiantil Porteño por un cerrado 2-1. Y lo hizo por la eterna categoría de David Páez y el Taco Raed (autores de los goles), más la gran actuación de su arquero Conti Acevedo y la firmeza del Negro Maturano. Los porteños (que llegaron al gol a través de Julián Cornejo) siempre se mostraron ordenados y hoy lucharán palmo a palmo por la clasificación ante Olimpia.



Precisamente Los Turcos se recuperaron de la caída inaugural y ayer vencieron 3-2 al Andes Talleres mendocino, que sorpresivamente ya quedó eliminado. Emiliano Chiconi (2) y Fede Carrión anotaron los goles Turcos. Descontó Juan Cerezo (2).

Iguales. Ezequiel Mena encabeza un ataque de UVT ante la marca de Santiago Costa, de San Lorenzo. El trinitense buscará hoy la clasificación.

Por la zona A, SEC goleó 10-1 al débil Harrod"s y lidera aunque todavía no clasifica. Los goles Gremiales los anotaron Tomás Alé (2), Matías Sillero (2), Julián Díaz (2), Santiago Serafini (2), Santiago Díaz y Guille Babick. Descontó Julián García. En la misma zona, Valenciano derrotó 4-1 a Banco Mendoza pero ambos tienen todavía chances de clasificar. Los goles de La Barraca fueron obra de Maxi Ortiz, Gonzalo Gómez, Marcelo López y Josi García. Descontó Julián Tamborindeguy.



En la zona C, Murialdo le ganó 4-3 a Huracán, mientras que el otro partido (Social SJ-Vélez) se jugaba al cierre de esta edición.



Por último, por la zona D, se dio el segundo empate del torneo ya que UVT (que en su partido debut había goleado a Richet por 6-0, ya en la madrugada) y San Lorenzo empardaron 2-2. Los goles trinitenses los anotaron Mariano Ortiz y Víctor Bertrán. En tanto los del Ciclón fueron de Santiago Costa y Matías Costa.



Y por la misma zona, se dio otro empate. Es que en otro emotivo partido, Richet Zapata batalló hasta el final pero no pudo quebrar la paridad (2-2) ante Casa de Italia. Los goles del Violeta los anotaron Mauricio Videla y Martín Ginestar. En tanto para los mendocinos lo hicieron Guille Forné y Juan P. Domínguez. Esta zona quedó al rojo vivo ya que cualquiera de los cuatro puede clasificar.





Hoy finaliza la ronda clasificatoria

Teniendo al "Cantoni" como único escenario, hoy se jugará la tercera y última fecha de la ronda clasificatoria del Argentino. El programa es: Olimpia-Estudiantil Porteño (13 hs); San Lorenzo-Richet Zapata (14.20); Murialdo-Vélez (15.40); Andes Talleres-Concepción (17); Valenciano-Harrod"s (18.20); Casa de Italia-UVT (19.40); Social San Juan-Huracán (21); Banco Mendoza-SEC (22.20). En la foto, uno de los goles de Emiliano Chiconi, de Olimpia, en su triunfo ante Talleres. Por otro lado, vale recordar que pasarán a cuartos de final los dos primeros de cada zona.