Otra corona más. Las chicas de Concepción se quedaron con el Sudamericano en Brasil. En la final contra Andes Talleres se impusieron por 4 a 2. Luciana Agudo, autora de un tanto, y Florencia Felamini, con dos anotaciones en la definición, resultaron los puntos salientes.

El Sudamericano en Santos, Brasil, demostró una vez más que Concepción es en la actualidad el club más dominante en hockey sobre patines del país. Puso a sus dos equipos en la gran final del torneo, tanto en la rama femenina como masculina. Y fueron las "cepecianas" las que le dieron la alegría al club de la Villa Mallea venciendo en la definición por el título 4-2 a sus colegas de Andes Talleres, de Mendoza. Mientras que los varones se quedaron cerca al caer 3-1 en la final contra Murialdo.



Igualmente, los cuatro equipos finalistas tendrán la chance de disputar la próxima Copa Intercontinental junto a equipos europeos en diciembre próximo y si bien no está confirmado, hay posibilidades que el evento se desarrolle en nuestra provincia.



En el primer turno del sábado, las mujeres de Concepción, conducidas por Darío Giuliani, impusieron su jerarquía y sumaron una nueva corona. Basadas en su "as", Luciana Agudo, y tal cual ocurrió en la final masculina, los gritos llegaron en el complemento. Florencia Felamini en dos ocasiones, Agudo y Lorena Rodríguez anotaron para el Azul, mientras que descontó en un par de ocasiones Julieta Fernández. "Es una alegría inmensa haber salido campeonas. Es mi primer Sudamericano y estoy realmente muy contenta por lo conseguido con este equipo", destacó Felamini en declaraciones a Radio de La Paz.



Luego fue el turno de los hombres, Concepción, que venía de coronarse de manera heroica en el torneo Apertura doméstico, pagó demasiado caro algunos errores y le faltó es plus que tuvo en tantas otras finales recientes. No estuvo tan fino como es su costumbre y eso Murialdo, un equipo muy aceitado y con la mayoría de sus jugadores de las divisiones inferiores, lo aprovechó al máximo para levantar la Copa. El CPC tuvo en Emiliano Romero un refuerzo de lujo que en semifinales ante Social y en la definición demostró su categoría.



La gran figura de la final resultó el sanjuanino Juan Ferruccio quien marcó dos de los tres goles. "Se me negó el año pasado el Sudamericano y esta vez se nos pudo dar con Murialdo. Se hizo un gran partido y merecíamos este título", sostuvo el Tato en Radio de La Paz.