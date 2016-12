Van a cerrar un año raro. Intenso y atrapante en el juego. Pero olvidable por hechos que se dieron justo cuando estaba terminando la temporada. Esa pelea injustificable y vergonzosa que se produjo en la semifinal del torneo “San Juan 2016” entre Olimpia y Valenciano fue cuando explotó la olla. Pero la “sopa” ya había hervido antes.



Porque se habían dado insultos, peleas y enfrentamientos fuera de contexto casi durante todo el año. De esos momentos agrios que hacen que la gente se olvide del hockey sobre patines en sí.



Pero es lo que hay. Por eso, pensando en recapacitar y tener autocrítica, el deporte en sí debe seguir. Al menos con otra cara. Por eso esta noche, desde las 22, en cancha de Social San Juan, en la Villa América, Concepción y SEC comenzarán la definición del último título del año, cuyo torneo ahora lleva un rótulo nuevo. Se llama torneo “San Juan 2016 Copa Convivencia”.



El choque entre Azules y Gremiales tendrá una previa, la que disputarán desde las 20.30 los equipos de Caucetera y Huarpes, la final de reserva.



Entre Concepción y SEC no existen los secretos. De hecho, estaban jugando ellos mismos entre sí la otra semifinal del torneo. Hoy empieza todo de cero, jugando ambos por el título.



En el Azul no estará Franco Pellice (suspendido) y hay dudas por tres lesionados: Mauro Giuliani, Osvaldo Raed y Martín Maturano. En síntesis, el único seguro es David Paéz y los juveniles. En el Gremial a priori no hay lesionados ni suspendidos. Será cuestión de esperar el juego. Y sin líos...