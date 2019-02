Impotencia. Emanuel Denning lucha con el paraguayo Paredes. El delantero de San Martín tuvo dos claras en la primera parte pero luego no gravitó. San Martín se quedó con las manos vacías en Rosario.



Tres penales en contra, otros dos no cobrados a favor. Asi sufrió San Martín en su excursión por Rosario para terminar sin nada frente a Newell’s Old Boys que le ganó por 3-0 en el cierre de la fecha 20 de la Superliga. Mauro Formica, Maxi Rodríguez y Victor Figueroa convirtieron los dos penales de La Lepra. Pese a la derrota, el margen sigue beneficiando a San Martín que sigue fuera de la zona de los descensos.

Condicionado en lo anímico tal vez por las inesperadas bajas de Brandán y Osorio Botello que se quedaron afuera en el último minuto pero acaso también desde lo futbolístico, San Martín sufrió el comienzo del partido en Rosario. Newell’s le quitó la pelota, lo presionó, lo arrinconó. Fueron 10 minutos de sufrir con varios ataques de La Lepra que no llegaron a tener toda la profundidad pero San Martín respondió. Dio señales de vida y fue Denning el protagonista cuando remató solo ante Aguerre y el arquero local tapó. La respuesta de Newell’s fue con un disparo de Alexis Rodríguez que controló Ardente. Se hizo duro, intenso. San Martín tuvo otra clarísima cuando a los 20’ Denning definió por encima de Aguerre y la pelota dio en el travesaño. Parecía controlado todo pero a los 43’ el árbitro vio penal en una salida de Ardente con Maxi Rodríguez y Formica lo cambió por gol, cerrando un primer tiempo incómodo y esquivo para San Martín.

Así como había terminado mal el primer tiempo, en el mismo inicio del complemento San Martín fue una furia. A los 25 segundos de partido, el árbitro Chavarría ignoró un tremendo penal de Paredes que cortó un centro con la mano. Impotencia y bronca, pero rebeldía en San Martín que jugó su mejor partido. Se llevó por delante a Newell’s y otra vez, el árbitro le jugó en contra ignorando un clarisimo penal a Cristaldo. Fue el principio del fin para el Verdinegro que golpeado desde lo anímico por esas adversidades, le dejó reacción a La Lepra y lo aprovechó. A los 28’ llegó el penal a Insaurralde y Maxi Rodríguez sentenció todo cambiandole el palo a Ardente. Desde ahi fue desconcierto en San Martín. Y en el final, Víctor Figueroa decoró un resultado marcado por los penales. Otra vez, el Verdinegro regaló un primer tiempo, reaccionó en el complemento pero los fallos arbitrales le terminaron costando demasiado caro en un partido que era clave para respirar mejor.



El clásico



El sábado próximo, desde las 19.20 San Martín recibirá a Godoy Cruz de Mendoza en una nueva edición del clásico cuyano. El Tomba perdió al Negro Gómez como entrenador y asumió Daniel Oldrá. En la fecha 22, San Martín visitará el viernes 8 desde las 19 al complicado Lanús. Luego será local de Argentinos el sábado 16.