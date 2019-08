Culpable. Fue encontrado por la justicia de la Argentina el exfutbolista Jonathan Fabbro.

El exfutbolista de Boca, River, Cerro Porteño y la selección de Paraguay Jonathan Fabbro fue condenado a la pena de 14 años de cárcel al ser declarado culpable de abuso sexual y corrupción de menores. La víctima fue su ahijada, que hoy tiene 13 años, pero que padeció los más variados delitos contra su integridad atribuidos a quien ella llamaba "tío" desde los seis años.



La resolución fue tomada hace instantes por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional (TOC) porteño N´ 12, integrado por los jueces Luis Márquez, Claudia Moscato y Darío Medina.



Fabbro, de 37 años, no estuvo presente en la sala de audiencias cuando se leyó el veredicto. Está preso en el penal de Marcos Paz desde mayo del año pasado, cuando llegó extraditado desde México, donde había sido capturado por Interpol a fines de 2017.



La familia de la víctima, representada por el abogado Gastón Marano, había solicitado una pena de 24 años de cárcel.



Fabbro fue encontrado culpable del delito de abuso sexual gravemente ultrajante al menos en cinco oportunidades, agravado por estar a cargo de la guarda de la damnificada.

Complejo



""Es muy duro para toda la familia. Es algo que no debería ser concebible. Por una parte esto nos pone tranquilos. Pero no hay alegría, solo tranquilidad para mi hija, y mucha tristeza. Mi hija no merecía lo que le hicieron. La Justicia argentina llega", afirmó Jesica, la madre de la víctima.