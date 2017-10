M. Laciar / Ex DT Unión

"Yo apuesto a la confianza en el grupo. No hay tiempo para cosas raras. Es un momento delicado en el que los jugadores tienen que sentir la confianza en el cuerpo técnico. Habría que hacer muy pocos cambios y entre ellos además de los lesionados, yo sacaría a Banega que es lo más flojito. Sí, sostendría a Benedetto como atacante porque tuvo las opciones y no pudo embocarla nada más. Pero es momento de tener la confianza para sortear este momento y saber que estamos con una vida más y hay que aprovecharla para clasificar".

H. Riveros / Ex Sportivo

"Hay cosas que si vienen mal hechas desde hace rato, no se pueden arreglar ahora. No hay que entrar en ese círculo vicioso y recuperar la confianza en el grupo. Hay que reafirmar el equipo pero poniendo orden en muchas cosas como poner cada jugador en su puesto. Casco tendría que estar, Lautaro Acosta también porque se adaptan en su biotipo a la altura y para eso fueron a esta convocatoria. En el puesto de delantero, creo que Benedetto no tendría que salir porque pierde confianza con un cambio y eso atenta con el equipo".

V. Cabello / DT 9 de Julio

"Hay que darle confianza al grupo. Hay vida, hay esperanzas. Eso es lo importante. Yo creo que no se jugó mal pero no acertamos en el arco y eso te complica. Pero no es momento de demasiados cambios porque no hay tiempo, no hay margen para probar otras cosas y para Sampaoli es complicado meterle mano a la formación. Pero hay que recuperar el orden. Cada cosa en su lugar, sabiendo que por ahí yo me jugaría con el ingreso de Mauro Icardi en el ataque, sabiendo que viene con ganas y puede ser su momento en la Selección".