Fuerte. Enzo Pérez fue uno de los puntos altos de River. Dijo que si bien ganaron, queda el otro 50%.

Enorme resultó la victoria para River Plate. El 2-0 a favor fue sumamente valorado por los jugadores del Millonario. El uruguayo Nicolás De la Cruz expresó: "Es importante haber ganado de esta manera. El triunfo nos dio la confianza para ir a pensar en la revancha, es muy importante no haber recibido goles y haber convertido nos da la tranquilidad de ir con mucha más tranquilidad a jugar allá", manifestó. Sobre lo que les pidió el DT Marcelo Gallardo y sobre sus movimientos dentro de la cancha, De la Cruz aportó: "Marcelo nos da la libertad de jugar en el sector que nos sintiéramos cómodos, se nos dio de encontrar rápido los espacios y pudimos aplicar todo lo que habíamos trabajado en la semana".



Otro de los puntos altos en la victoria fue Enzo Pérez, el mendocino explicó: "El equipo hizo un buen partido, inteligente. La cancha estuvo repartida, por momentos nosotros y por momentos ellos. Fue importante lo que hizo el equipo en general. Tenemos las mismas características, con jugadores corredores y dinámicos. Tiene buen circuito. La pelota fue mucho por arriba, salteamos líneas". Después, consultado por la revancha que será en tres semanas en la Bombonera, el volante manifestó: "Hay un 50%, falta el otro. Es una ventaja importante, pero no definitoria. Va a ser difícil allá. Tenemos que hacer un partido inteligente".

River Plate

F.Armani (6): Seguro. No dudó cuando le tocó responder. Fue sólido en cada exigencia. G.Montiel (7): Aportó marca siempre. Fue salida constante por el sector derecho. L.Martínez Quarta (5): Regular. No se destacó pero desde su lugar con su marca aportó para la victoria. J.Pinola (6): Jugó un gran partido. Marca y actitud de sobra. M.Casco (6): En el primer tiempo fue más influyente. Fue de mayor a menor. N.De la Cruz (7): Uno de los puntos más altos. Se cambió de sector en el segundo tiempo y también aprobó. E.Palacios (5): Lo justo. Cumplió. E.Pérez (6): Bien en la distribución de la pelota y siempre claro a la hora de la salida. I.Fernández (8): Extraordinario. Fue el eje de la generación con el plus de anotar el gol. R.Borré (6): Gran partido. Pieza desequilibrante del equipo de Gallardo. M.Suárez (5) De menor a mayor. Aportó más en el complemento, fue artífice del segundo gol. Ingresaron: Scocco (5): El cambio de aire que necesitaba. Pratto: Jugó menos de 15".

Boca Juniors:

E. Andrada (8): Nada que reprocharle. Fue lo mejor de Boca y fue quien impidió que la ventaja sea mayor. M. Weigandt (4): Flojo como toda la defensa del xeneize. L. López (4): Inseguro y errático. Jugó condicionado y el árbitro le perdonó la vida. C. Izquierdoz (6): El único que estuvo firme y aportó seguridad atrás. E. Más (3) Partido para el olvido. Abusó de la pierna fuerte y cometió el penal. Ni siquiera en el complemento pudo aportarle algo a su equipo. I. Marcone (5) Incisivo. Se las ingenió para tratar de generar. N. Capaldo (5): Tuvo en sus pies la chance más clara de llegar al empate pero la erró. Se fue expulsado. F. Soldano (4): Jugó en una posición que no es la suya y fue imposible entrar en el juego. A.Mac Allister (5): Jugó por la derecha y su juego fue de menor a mayor. E.Reynoso (5) Insistió pero no tuvo precisión. R.Abila (6): No llegó al gol pero fue aceptable su insistencia y búsqueda. Ingresaron: Tevez (4). Nunca entró en el sistema. Salvio y Zárate, sin calificación.

------ Destacado Inicio ------

Otra semis

------ Destacado Fin ------

Los brasileños Gremio, con el argentino Walter Kannemann, y Flamengo (21.30 por Fox Sports) animarán hoy el encuentro de ida correspondiente a la semifinal de la Copa Libertadores de América. La revancha será el 23 de octubre en el Maracaná.