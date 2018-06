JUNTOS. Pavón y Mercado hablaron con la prensa y los dos insistieron en que sobra animo en el plantel argentino.

Cristian Pavón sería titular ante Croacia y dijo que se siente "en un buen momento". El delantero de Boca le está ganando el lugar a Di María. "Trataré de hacer lo mejor para el equipo ya sea si me toca entrar o no", afirmó. El jugador de Boca pide pista para ingresar como titular en el partido contra Croacia por la segunda fecha del Grupo D. Tras el empate ante Islandia en el debut, Jorge Sampaoli haría cambios para buscar el triunfo ante los croatas y Cristian Pavón sería uno de ellos. "Estoy en un buen momento, es algo que siempre soñé, jugar al lado de Messi. Trataré de hacer lo mejor si me toca entrar o no", dijo el 22. Con respecto a la posición (Contra Islandia entró por Di María en la banda izquierda), Pavón manifestó que puede jugar en los dos costados: "En Boca jugué por derecha y por izquierda. Me siento cómodo de los dos lados".

Aunque el futbolista no confirmó si irá de arranque, sí dijo qué es lo que le pide Jorge Sampaoli. "El entrenador está probando diferentes posiciones. Quedan días para el partido, veremos qué pasa hasta el último día. Sampaoli me pide que de una mano a la hora de defender también", señaló.

Gabriel Mercado no entró ante Islandia, pero todo indica luego de la práctica de este lunes que estaría en el equipo para enfrentar a Croacia. El defensor ya estuvo anteriormente en un conjunto dirigido por Jorge Sampaoli. Fue en la temporada 2016/17, cuando el oriundo de Casilda dirigió al Sevilla. Al ser uno de los pocos que ya conoce al técnico, le preguntaron en conferencia de prensa por cómo lo ve y, entre risas, respondió: "No soy psicólogo, pero lo veo bien con ganas de hacer las cosas bien, de querer ganar. No hay nadie más que nosotros que quiera ganar. Es un entrenador que siempre está intentando que nosotros estemos bien, con ganas de afrontar lo que se viene".