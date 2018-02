Custodiado. Carlos Tevez busca avanzar ante la marca de un rival de San Lorenzo.

El entrenador de Boca Guillermo Barros Schelotto aclaró ayer que confía "en la honestidad de los árbitros" luego de la polémica actuación de Silvio Trucco, que expulsó dos jugadores de San Lorenzo en el empate 1 a 1.



"Nosotros también, con la guardia alta", respondió Barros Schelotto al técnico de River Marcelo Gallardo, quien en la semana habló de un supuesto perjuicio al "Millonario", y sobre la actuación de Trucco señaló: "A mí me convendría decir que el penal a Emmanuel Mas, y en realidad fue, pero a veces te ayudan y a veces te perjudican".



El entrenador de Boca se fue "conforme con el resultado, porque más allá de tener dos hombres de más se mantuvo la diferencia de seis puntos sobre San Lorenzo", aunque aclaró que "para valorar este empate habrá que ganar el domingo que viene a Temperley".



Sobre el desarrollo del partido consideró que "en el segundo tiempo algunas individualidades no anduvieron como otras veces, porque si no se hubiesen creado más situaciones de gol".



El técnico de San Lorenzo, Claudio Biaggio, se mostró ofuscado con la actuación arbitral y puntualizó que "lo único que pretendemos como club es que todo sea parejo. No queremos competir en un torneo donde ya hay cosas establecidas. Sólo pido eso, después podemos ganar o perder, pero quiero las mismas reglas que todos los equipos".