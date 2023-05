Marcelo Bielsa dirigirá la Selección de Uruguay y en las próximas horas firmará el contrato. De esta forma, El Loco entrenará al tercer seleccionado sudamericano después de haberlo hecho con Argentina y Chile.

Bielsa dirigirá a la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) luego de que, el 6 de abril se haya alcanzado un acuerdo de palabra para que el rosarino de 67 años se haga cargo del seleccionado charrúa hasta el Mundial de 2026. Ahora, el entrenador respondió positivamente a la propuesta que le trasladó la AUF y en las próximas horas se procederá a la firma del vínculo.

Bielsa tendrá el desafío de clasificar a Uruguay al Mundial que se organizará en Estados Unidos, México y Canadá y en 2024 también tendrá el objetivo de la Copa América que se organizará en Estados Unidos. El debut de será en junio cuando Uruguay se enfrente a Nicaragua y Cuba el 14 y 20, respectivamente, durante una fecha FIFA. Las eliminatorias mundialistas arrancarán a inicios de septiembre, midiéndose contra Chile de local y Ecuador como visitante.



El máximo organismo del fútbol uruguayo cambió de manos hace más de un mes, en los que Ignacio Alonso se convirtió en el nuevo presidente, y se está terminando de conformar su Consejo Directivo. “Por supuesto que el nombre de Bielsa seduce a cualquiera por antecedentes, trayectoria, y el profundo conocimiento que tiene del fútbol uruguayo”, había dicho en los primeros días de abril el flamante vicepresidente de la AUF, Gastón Tealdi, a la radio local Carve. Era un anticipo, en momentos en los que estaban en negociación con el DT, que estaba viviendo en Montevideo.



“Bielsa es un entrenador de categoría internacional, y lo demostró en la reunión que tuvimos con él, en la que inclusive hizo un análisis muy profundo de nuestra selección Sub 20″, había remarcado Tealdi. El entrenador que viene de dirigir al Leeds inglés en la Championship y la Premier League forma parte del paisaje montevideano en los últimos tiempos, cuando suele pasar sus días de descanso caminando o trotando sobre la Rambla y respondiendo a los afectuosos saludos de los paseantes que lo reconocen a su paso.



“Sólo falta la firma. Su filosofía de vida es muy valorada por todos los jugadores que han pasado por su atención. El legado que deja en los jugadores es también otra de las características deseables para la AUF. Es un cultor del detalle en el trabajo, que no admite atajos para llegar a los objetivos propuestos. Estamos trayendo a alguien que sabemos que nos va a dejar un legado que va más allá de los 90 minutos de un partido o de los partidos de un campeonato”, dijo Jorge Casales, secretario de competiciones e integrante del consejo ejecutivo de la AUF, a The Associated Press.



Las opciones se habían reducido a Bielsa o a la renovación del contrato de Diego Alonso, que había conseguido una rápida reacción de la Celeste durante las eliminatorias, en las que se ganó un crédito que disminuyó considerablemente con la eliminación en la etapa de grupos en el Mundial de Qatar 2022. De todas maneras, Alonso ya sabía que estaba por debajo de Bielsa en el orden de prioridades, y ya estaban descartados Jorge Sampaoli y Gustavo Alfaro, dos nombres acercados por intermediarios y con pasado en otras selecciones.



Durante la fecha FIFA de marzo, en los amistosos ante Japón (1-1) y Corea del Sur (2-1), Uruguay fue dirigido de manera interina por Marcelo Broli, que está a cargo del Sub 20. Bielsa asume en lo inmediato tendrá varios amistosos antes del primer desafío por las eliminatorias, nada menos que ante Chile, al que revolucionó en su paso. Incluso el deseo de Bielsa es dirigir a la selección Sub 23 de Uruguay en el Preolímpico que se desarrollará en Venezuela en 2024.



Bielsa es un entrenador muy cotizado, y más para las economías de esta parte del continente. Le pone un precio alto a su método de trabajo, sustentado en el análisis, el estudio y un puntilloso trabajo de campo. De su profesionalismo y su exigencia da cuenta cada uno de los planteles por los que pasó. En su esquema mental, el elevado salario funciona también como una póliza anti-despido para los dirigentes en el caso de una sucesión de malos resultados.



Para avenirse a las posibilidades de Uruguay, el DT rosarino se olvidó de sus contratos europeos. “Bajó mucho sus pretensiones iniciales, se adecuó más a nuestra realidad. Para nosotros es inalcanzable lo que le pagaba Leeds. Seguimos en proceso de negociación”, había confiado una fuente al tanto de las gestiones en los últimos días. Incluso afirman desde Uruguay que habría bajado hasta un 50% sus pretensiones.



El primer pedido económico de Bielsa estaba por debajo de lo que percibía en Leeds, pero aun así era inaccesible para Uruguay. Lo que al principio era una diferencia del 100 por ciento entre las partes, con las sucesivas conversaciones fue acortándose hasta llegar a una brecha actual de 30 por ciento. De ahí el optimismo que había para que terminaran estrechándose las manos y estampando las firmas. Todo se resolvió favorablemente y sólo queda saber cuándo se sellará el vínculo.



Según detalla el diario El País, la AUF había enviado el jueves 27 de abril el contrato al DT y el lunes de la semana pasada a sus asistentes. Tras analizarlo y revisarlo con los asesores legales, en esta jornada dieron el visto bueno. La AUF hará una inversión cercana a los US$ 4 millones anuales con la llegada de este cuerpo técnico.



El Loco llegará a la selección de Uruguay con dos ayudantes, dos analistas y un preparador físico. “El rosarino se mostró dispuesto a sumar personas que ya trabajen en la AUF y faciliten el día a día”, agrega el medio uruguayo. Se espera que Bielsa arribe a Uruguay este fin de semana y pueda ser presentado la semana próxima.