El Rally Dakar no pasará por la Argentina en 2019 y sólo se correrá en Perú, según anunciaron ayer los organizadores de la tradicional competencia. En ese contexto, una década después de la irrupción del Dakar por tierras de Sudamérica, ayer quedó confirmada su salida del país para la próxima edición, que será desde el 6 al 11 de enero de 2019, según confirmaron en París los organizadores de la competencia.



El impasse del Dakar se intuía ya que las negociaciones entre los organizadores de la competencia y las autoridades de la Argentina, un anfitrión histórico y clave para su llegada a Sudamérica en 2009, venían complicadas porque el país no estaba dispuesto a desembolsar la cifra que exigían los organizadores para efectuar al evento. Desde París, al hacer el anuncio, el director del Dakar, el francés Etienne Lavigne, lo resumió así: "Nos han dicho que la coyuntura económica no es buena y que preferían en esta ocasión no recibir al rally".