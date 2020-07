No solamente el coronavirus golpeó al fútbol en España con una pausa involuntaria que obligó a terminar los campeonato a contrarreloj, también ha traído fuertes consecuencias en las últimas horas, con el Deportivo de La Coruña, histórico equipo de LaLiga, bajando a la Segunda División B (tercera división) después de 39 años. El Dépor fue el club más afectado tras una ola de casos positivos en el Fuenlabrada que derivó en la suspensión de su partido y en un caos.

El club gallego emitió un comunicado a nombre de su plantilla en el que detalla cronológicamente la suspensión y donde los jugadores se niegan a aceptar el descenso: “Para nosotros, todo lo sucedido desde el anuncio de suspensión de nuestro partido y no del resto de la jornada, no tiene ninguna validez a la hora de determinar el desenlace de una competición que debe decidirse siempre en igualdad de condiciones.”

El Deportivo La Coruña se rehusa a descender a la tercera división sin jugar.

Este lunes se disputó la última jornada del torneo de Segunda española y el Dépor ni siquiera pudo disputar su encuentro contra el Fuenlabrada por que en su rival se detectaron varios casos positivos de COVID-19. Los triunfos del Lugo y del Albacete, que si pudieron disputar sus encuentros, lo condenaron a caer a la tercera división.

Esto hizo estallar una guerra porque también hubo otros equipos perjudicados, como Rayo Vallecano, Elche y Numancia, que se rehusan a aceptar la decisión que LaLiga tomó junto al Consejo Superior de Deportes (CSD) y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

“¿Por qué no se suspendió toda la jornada de ayer? Yo siempre he peleado por la igualdad competitiva y ayer eso se rompió. No han sido leales con nosotros ¿por qué nos deberíamos presentar al último partido? ¿Qué nos podría pasar si ya estamos descendidos? Si esto hubiera ocurrido en Primera División, la jornada se hubiera suspendido al completo. Lo tengo muy claro”, recriminó Fernando Vázquez, entrenador del Deportivo La Coruña, en diálogo con Radio MARCA.

Por su parte, Fernando Vidal, presidente del Dépor, anunció que van a pelear por evitar la pérdida de categoría: “Es un gravísimo error. Iremos a las más altas instancias. Lo que se ha producido es muy grave y no se guarda el principio de igualdad para todos los equipos”.

Desde la dirigencia del Numancia, otro de los equipos que perdió la categoría en esta última jornada, también prometieron a través de un comunicado que tomar “todas las medidas oportunas para defender los derechos de sus abonados y lamenta la incomprensible decisión tomada por la Liga, la RFEF y el CSD”.

Elche, que ganó su encuentro al Oviedo y cerró el torneo en posición de playoffs de ascenso a Primera, depende ahora de que el Fuenlabrada no sume puntos en ese duelo aplazado con el Deportivo La Coruña. Su técnico, Pacheta, se quejó por la incertidumbre en torno al futuro de su equipo: “¿Qué hacemos, seguimos entrenando o doy dos días de vacaciones? Vamos a explotar. Llevamos dos meses y medio sin un día de descanso”.

Toda la plantilla y el cuerpo técnico del cuadro franjiverde se han sometido a test PCR para descartar posibles casos por coronavirus tras el brote producido en el Fuenlabrada, ya que los habían visitado en Madrid el pasado viernes.

Algo similar manifestaron desde el Rayo Vallecano, club que se quedó fuera de los playoffs por esa victoria del Elche y también dependía del resultado del Fuenlabrada. En su comunicado denunciaron que se les estaba “obligando a jugar bajo amenaza de pérdida de puntos, mientras que al Fuenlabrada no, cuando ellos podrían disputar con los jugadores restantes el partido”.

Habrá que ver que si la decisión de las autoridades se mantiene firme en medio de la presión que ejercen varios clubes, sobre todo el Deportivo La Coruña, que supo ser alternativa al habitual dominio de Barcelona y Real Madrid en los años ’90 y primera mitad de los 2000, época en la que ganó una Liga (2000) y cuatro subcampeonatos, dos Copas del Rey (1995 y 2002) y fue semifinalista de la UEFA Champions League (2004).