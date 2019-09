Tras la victoria, el director técnico de Boca Juniors Gustavo Alfaro, expresó su conformismo con la enorme victoria de sus dirigidos: "Hicimos un buen planteo. Sabíamos que no iba a ser fácil poder realizar nuestro juego en una cancha tan complicada como la de San Lorenzo. Pero estuvimos concentrados, fuimos eficaces y supimos defender el triunfo hasta el último minuto", expresó Alfaro. El hecho de continuar con la racha de mantener la valla invicta también fue análisis del DT: "Es importante porque marca la concentración y el trabajo que se hizo. Es importante para Esteban -Andrada- seguir sumando minutos sin recibir goles", manifestó.



Del otro lado, el DT de San Lorenzo, Juan Antonio Pizzi, consideró que su equipo no tuvo circulación ni posibilidades de imponer su juego ante Boca Juniors en la tarde noche de ayer. "No pudimos imponer el juego que veníamos haciendo, no tuvimos circulación de pelota, sobre todo en el segundo tiempo. Pero hay que seguir trabajando para encontrar soluciones", dijo el técnico.



Pizzi indicó también que quedar en desventaja sobre el cierre del primer tiempo "fue clave" para el desarrollo del complemento, y que sabían que "iban a pasar muchas de las cosas que pasaron".