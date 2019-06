El momento del golpe del defensor chileno quedó registrado. Si se aplicase el reglamento debería haber recibido una sanción.

El presidente del Comité de Arbitrajes de la Conmebol, Wilson Seneme, declaró ayer que no existe agresión por parte de Gonzalo Jara, en el partido ante Uruguay y que por ende no se impondrá ninguna sanción en contra del jugador chileno, que hizo una zancadilla a un aficionado que ingresó al campo de juego con una careta de "Condorito".

El mandatario de dicho comisión habría recibido un informe por parte del árbitro asignado a ese partido, Raphael Claus; basados en este informe por lo cual habrían decidido no tomar acciones en el caso "tenemos un informe del árbitro (Claus) y a él nos vamos a tener" señaló.

A lo que confirmó si habría sanción para Jara "No, no podemos hacer nada. No es nuestra área". Finalizó el brasileño Wilson Seneme.

El último encuentro de la fase de grupos que protagonizaron Chile y Uruguay, el Maracaná fue escenario de un peculiar suceso en donde un aficionado burló las medidas de seguridad y se metió al terreno de juego interrumpiendo el desarrollo del partido.

El joven hincha recorría el campo cuando paso cerca de Gonzalo Jara que le propinó una grosera patada haciéndolo caer, al ver esta acción Luis Suárez eufórico se fue a reclamar al árbitro pidiendo la expulsión del defensa chileno.





Luego el charrúa dijo que "no quería sacar ventaja deportiva, sólo que se respetasen las reglas".



Chile es el favorito

