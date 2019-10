River ya festeja su pase a la final de la Copa Libertadores y hace dos días que la alegría no se termina en el pueblo millonario y nadie se lo va a sacar, porque de la mano de Marcelo Gallardo siguen haciendo historia ante el eterno rival, a quien le ganaron la quinta serie mano a mano de manera consecutiva.

Volviendo a un partido en el que se vivieron varias polémicas y se hizo foco en el arbitraje de Wilton Sampaio por varias faltas que beneficiaron al local, la Confederación Sudamericana de Fútbol habilitó a la publicación de los videos y audios en los que se muestran las jugadas de controversia.

En el caso del partido entre Boca y River, se revisaron dos situaciones. Por un lado, la mano de Emmanuel Mas, que fue cobrada por el brasilero de antemano, pero que también fue insepccionada por el VAR, además de un posible offside en el momento de conectar la pelota. Finalmente, le dieron la derecha al brasilero con la sanción invoulntaria del defensor.

La otra situación tiene que ver con el gol de Boca. En ese caso, se revisó de entrada si Lisandro López estaba habilitado al momento de cabecear la pelota, y luego se buscó corroborar que Mauro Zárate no haya intercedido en el gol de Jan Hurtado, con una posible posición adelantada. Esto no se dio porque el ex Vélez ya estaba dentro del arco, sin perjudicar la jugada.

Esos fueron los únicos fallos que se presentaron, aunque hubieron otras jugadas discutidas por los jugadores, como un agarrón de Zárate a Paulo Díaz en el gol, que fue ignorado, y dos pedidos de mano , uno de cada lado, que no fueron intervenidos por Mauro Vigliano y compañía.