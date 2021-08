El domingo fue un día histórico en el norte de Italia. Una jornada que permanecerá en el recuerdo de los tifosi por el dolor que provocó el cierre definitivo de un histórico equipo que durante años militó en la Serie A. El Chievo Verona que en la actualidad iba a competir en la cuarta división, a la que fue descendido por sanciones administrativas, dejó de existir a raíz de una severa insolvencia económica.

En las últimas horas se consumó la desaparición de la entidad italiana debido a que no pudo hacer frente a los problemas financieros que causaron su descenso administrativo a la cuarta categoría. Los dirigentes del Chievo Verona deseaban reconstruir el club, según informó el diario Mundo Deportivo, “empezando desde los cimientos”, pero no lograron encontrar a un inversor antes del límite que había sido fijado por las autoridades del fútbol italiano.

Por ello fue que en la pasada medianoche la entidad de Verona cerró las puertas definitivamente luego de que deportivamente había sido castigada a participar en categorías menores por sus balances negativos. Tras su incursión por la Serie B, la segunda categoría del fútbol italiano, en la presente temporada debía afrontar su resurrección desde la cuarta categoría, pero la institución que había sido fundada en 1929, ha dejado de existir.

Aquel equipo que supo jugar la Europa League en la temporada 2001/02, luego del quinto puesto obtenido en el campeonato doméstico y que en el último tiempo contó con figuras de la talla de Leandro Paredes (actualmente en PSG), Maxi López (ex Barcelona), el histórico Sergio Pellissier (135 goles en 495 partidos) y Albano Bizzarri (ex Real Madrid) no volverá a salir a la cancha. Incluso no jugaba oficialmente desde julio pasado.

La institución vivió una etapa similar en 1936 cuando por falta de recursos no fue aceptado para competir en la Liga Regional de Verona y fue refundado después de la Segunda Guerra gracias a la gente del pueblo, iniciativa que promovió para que el equipo lleve los colores de la ciudad. En el último tiempo, por malas decisiones y una gestión sin eficacia llevaron a que el club le ponga punto final a su historia.