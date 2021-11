Tras la derrota por 3-0 que sufrió Aldosivi ante Boca en Mar del Plata en el día de ayer por la fecha 20 de la Liga Profesional, hoy Martín Palermo recordó a Diego Armando Maradona y no pudo evitar las lágrimas, a tal punto de quebrarse en vivo al hablar sobre lo que significó el Pelusa en su vida y lo que siente sobre la ausencia física del astro argentino. Conmovedor.

"Es algo que no puedo aceptarlo, no tengo palabras de lo que para mí es Diego, para mi es todo. Es verlo en una foto y me duele el alma, es un dolor inmenso. Me nombras a Diego y es como que me está faltando una parte mía, como también me pasa cuando se fue mi hijo. Son dos personas a las que extraño mucho y desde lo sentimental los tengo muy presente siempre", comentó el Titán entre lágrimas y con la voz quebrada en dialogo con TNT Sports.

Luego, habló sobre el reencuentro entre él, Jorge Bermúdez, Raúl Cascini y Marcelo Delgado en el enfrentamiento de ayer en el que el Xeneize goleó al Tiburón Marplatense que él conduce: "Con otros roles, pero volver a encontrarme con ellos fue un momento especial. Lo mismo me pasó cuando en la semana, en el partido de Reserva, me encontré con Hugo Ibarra y el Chicho Serna", contó el máximo goleador de la historia del club de la Ribera.

Martín Palermo y el recuerdo de Diego Maradona. Sin palabras. ����pic.twitter.com/swFci4ur3R — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) November 9, 2021

Fuente: TyC Sports