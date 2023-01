Este jueves se desarrollará una jornada de descanso para los ciclistas que son parte de la Vuelta a San Juan, que culmina este domingo. Pero la actividad en el evento deportivo no se detiene, ya que en el autódromo de Albardón comienza el Fan Park de la Vuelta con espectáculo musicales.

Desde la Secretaría de Deportes dieron a conocer los detalles para los que quieran ir a disfrutar:

Entrada: totalmente gratis pero el cupo es limitado.

Debés solicitarla online y luego retiras el ticket entre miércoles 25 y viernes 27 de enero, de 16 a 21, en estadio Aldo Cantoni.

Actividades en el autódromo: amigos, mucha buena onda, fiesta, escenario, música, juegos, espacios de comida y bebidas, zonas deportivas y mucho más.

Cómo llegar al Circuito San Juan Villicum en colectivo:

500 - desde la Terminal en el micro que va desde la Ciudad de San Juan a Jáchal.

4 - desde la Estación Mitre, bajarse en el barrio Néstor Kirchner y caminar hasta el autódromo.

420 - desde Libertador y Mendoza hasta calle Rawson y Nacional. Allí hacer trasbordo al 421 que lleva directo al autódromo.

Programación

Jueves 26 de enero – 21 horas - DJ Patineta + La Beriso

Apertura: 20 horas.

Entradas gratuitas online (hacé click aquí).

Viernes 27 de enero – 20 horas - Freestyle Master Series (FMS) de Argentina

Apertura: 19 horas.

Entradas gratuitas online (hacé click aquí).

Batallas confirmadas: Zaina vs Tata | Mecha vs Klan | Nacho vs MP | Stuart vs Wolf | Papo vs Naista | Larrix vs Katra