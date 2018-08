El joven maravilla mexicano, Jaime Munguía, expondrá su título superwelter OMB en el semifondo de Álvarez y Golovkin.

Los aficionados en la T-Mobile Arena y millones más en sus hogares tendrán el placer de observar una cartelera llena de campeones mundiales y contendientes de regreso quienes respaldarán el mega combate del 15 de septiembre entre Canelo Álvarez (49-1-2, 34 KO), retador oficial, y Gennady "GGG" Golovkin (38-0-0, 34 KO), monarca mundial mediano CMB/AMB/IBO.



"Esta histórica revancha solamente puede ser apoyada por un respaldo de igual magnitud", afirmó Óscar de la Hoya, Presidente y Jefe Ejecutivo de Golden Boy Promotions. "Y por eso algunos de los mejores campeones y contendientes de todo el mundo subirán al ring en la oportunidad de sus vidas", puntualizó.



Jaime Munguía (30-0-0, 25 KO), el exitoso joven maravilla mexicano, realizará la segunda defensa de su titulo mundial superwelter de la OMB en el choque estelar a 12 asaltos ante el aguerrido contendiente canadiense Brandon "Bad Boy" Cook (20-1-0, 13 KO), en la pelea que será semifondo de la reunión.



En otro combate, el canadiense David Lemieux (39-4-0, 33 KO), ex campeón mundial mediano FIB se medirá con el aguerrido púgil irlandés Gary "Spike" O"Sullivan (28-2-0, 20 KO). Será un duelo a 12 asaltos en peso mediano que por las características de los púgiles promete ser de "tome y traiga" desde el inicio.



Quien abrirá la transmisión de HBO Pay per View (a la Argentina llegará por Space y todo parece indicar que al igual que la pelea entre Pacquiao y Matthysse irá por el sistema codificado de TNT Sports para quienes tienen el pack Fútbol) será el nicaraguense ex mejor libra por libra y ex cuádruple monarca mundial, Román "Chocolatito" González (46-2-0, 38 KO), realizará su anticipado retorno ante el experimentado y aguerrido mexicano Moisés "Moi" Fuentes (25-5-1, 14 KO) en un choque a 10 asaltos en peso supermosca.