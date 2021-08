Hay emoción. Las lágrimas afloran y los abrazos se reparten. La Selección Argentina de vóleibol acaba de lograr un triunfo histórico frente a Italia para meterse en las semifinales de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Y los protagonistas de esa hazaña explotan de felicidad aunque avisan que estar entre los cuatro mejores no es su objetivo máximo en Japón.

"Todavía queda. No vinimos para llegar solamente a la semifinal, vinimos a lograr el sueño de metal. Hace mucho tiempo que venimos trabajando para este momento, para esta oportunidad", remarcó Facundo Conte.

"No hay palabras para describirlo: creo que es el momento más alto que vivimos en nuestras carreras en la Selección. La luchamos todos los partidos, aprendimos de la derrota contra Brasil, dejamos afuera a Italia, que era lo que yo quería... Hay que tener cuidado con lo que se pide. Estoy muy feliz. Lo logramos como equipo, aprovechando los momentos buenos de cada uno y bancando los malos", agregó quien ahora deseó una semifinal contra Francia.

Ezequiel Palacios calificó la actuación contra Italia como una "una demostración de caracter del equipo". "Hemos crecido desde el partido con Brasil", aseveró en TyC Sports quien jugó gran parte del partido con una torcedura en el tobillo. "Pedí que no me sacaran, que me dejaran. Sentí que me explotaba el tobillo pero la pasión pudo más, no podía dejar el equipo en ese momento. Me tendrán que sacar muerto de la cancha si me quieren sacar", remató.

El armador Luciano De Cecco, por su parte, opinó: "Se ganó porque jugamos bien al vóley, mantuvimos la cabeza fría pese a perder por más de 15 puntos el cuarto set y porque nos gusta sufrir". Y agregó: "Lo merecíamos, lo buscamos y lo conseguimos, es un sueño hecho realidad".

De Cecco, además, consideró que después de la medalla plateada en Río 2016, Italia venía "a buscar medalla". "Quizás estaban contentos por jugar contra nosotros", soltó. "Son los partidos que siempre quisimos jugar, estar y ganar. Se nos ha escapado un par de veces y ahora hay que disfrutar. Se que el grupo está unido, es un buen grupo y tenemos momentos en los que se juega bien al vóleibol, eso demuestra la calidad de cada uno de nosotros", comentó.

Sebastián Solé también destacó que la "unión representa este plantel". "Hace tres meses estamos juntos y logramos algo que buscamos hace diez años: estar unidos en la cancha. Cada uno de los que está acá aporta lo suyo desde donde sea. No seremos el grupo perfecto pero en la cancha estamos juntos. Ahora tenemos dos chances, no sé qué pasará, por ahí las perdemos pero las vamos a tratar de disfrutar", completó.