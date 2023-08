Hoy comenzará la 78° edición de la Vuelta a España. La organización eligió una contrarreloj por equipos, de 14,8 kilómetros, que se desarrollará en Barcelona, para iniciar la prueba de 21 etapas que culminará el 17 de septiembre en Madrid.

Un total de 3.153,8 kilómetros deberán cubrir los pedalistas de la ronda ibérica, que contará con 4 etapas llanas, 2 etapas llanas con final en alto, 6 etapas de media montaña, 7 etapas de montaña, 1 contrarreloj individual y 2 días de descanso.

Una pléyade de estrellas estará en la línea de salida. A excepción de Tadej Pogacar, no faltará ninguno de los grandes vueltómanos del momento en la batalla por el título. Y aunque no serán los ocho del año pasado (Roglic, Nibali, Hindley, Carapaz, Geoghegan Hart, Froome, Valverde y Simon Yates), la ronda española pondrá sobre el tablero de juego ni más ni menos que a cinco ganadores de grandes vueltas: Primoz Roglic, Jonas Vingegaard, Geraint Thomas, Egan Bernal y Remco Evenepoel, vigente campeón. Y pudieron ser seis de no ser porque a principios de esta semana se confirmó la ausencia de un Richard Carapaz que al no estar al 100% de condiciones por sus problemas de rodilla quedó fuera de la formación del EF Education.