Mientras Jorge Sampaoli le saca punta al lápiz con el que delineará los titulares para enfrentar a Italia en el amistoso del próximo viernes, el plantel argentino fue sometido esta mañana a un control antidóping sorpresa por parte de enviados de la FIFA. Esto no implicó grandes cambios en la agenda del equipo, ya que la Selección no tenía programado entrenarse por la mañana. Y si bien sorprendió, el procedimiento se tomó como un control de rutina y no hubo quejas.

El último miércoles, el antidóping sorpresa había caído sobre el plantel español, cuyo seleccionado se enfrentará al campeón del mundo Alemania, en un amistoso en Düsseldorf con mucho olor a Mundial. Estos controles son parte de una nueva normativa de la FIFA en la materia.

Antes del nuevo reglamento los controles sólo podían realizarse en los dos meses anteriores a cualquier competición, y debía informarse a la selección un mes antes. Pero con las modificaciones vigentes desde el 15 de enero, la FIFA tiene la potestad de llevarlos a cabo en los seis meses previos y sin un plazo obligatorio para informar sobre los mismos.

"El grupo de control de precompetición de la FIFA (GCPC) incluye las selecciones nacionales que participan en la competición o en las competiciones seleccionadas por la FIFA durante la fase de preparación de seis meses previa a la competición o las competiciones. Se informará de su selección a los equipos correspondientes", reza el punto c) del apartado "Grupo de control registrado" del reglamento.

Pensando en el equipo que presentará frente a Italia, lo más destacado es el posible debut del jugador más grande del plantel: Wilfredo Caballero, arquero que con 36 años está ante su primera oportunidad seria de ganarse un lugar.

Aquí, en Manchester, el exBoca se metió muy rápido en el grupo y llegó con perfil bajo pero con decisión. El mismo lo explicó: “Quiero creer que existe una posibilidad. Esta convocatoria me sirve para pelear desde el primer día, desde el primer entrenamiento. No me gustaría ni me quiero meter en la cabeza que voy a rellenar una lista. Quiero ser importante. Ojalá pueda demostrar que pueden contar conmigo también”.

Lo dicho: es probable que sea titular mañana. Sampaoli se inclinaría por Bustos y Tagliafico en los laterales. Para los que gustan de los números, el es quema sería 4-4-2, como el actual Barcelona. Paredes acompañaría a Biglia, con Lanzini a la derecha y Di María a la izquierda, con Messi e Higuaín arriba. Igual, los que más conocen a Sampaoli recomiendan no tirarse a la pileta hasta último momento.