El tablero se cerró con un 4-0 inapelable pero en el juego no existió esa diferencia. Es que la Selección argentina mayor no brilló pero mostró contundencia en sus ataques. A su vez, los chicos argentinos de la Sub-19 hicieron partido en todo momento pero eso no les alcanzó para pelearle el marcador al equipo del "Negro" Páez. Lo cierto es que el choque entre ambos por el Sudamericano de hockey sobre patines de Selecciones salió intenso y entretenido.

Ya desde el inicio se notó que el partido sería equilibrado. Los dos le imprimieron velocidad a sus movimientos. El equipo mayor abrió la cuenta en el primer tiempo. Hasta ahí con justicia. Luego, en el complemento, llegaron los otros goles de la mayor que cerraron un resultado algo exagerado, porque los juveniles también llegaron seguido pero carecieron de efectividad.

En el otro partido de la rama masculina, la Selección mayor de Chile debutó con un expresivo 8-0 ante su par de Uruguay.

Por otro lado, en la rama femenina, el Seleccionado argentino mayor también fue contundente ante su par de Bolivia y lo goleó por 8-0. Los tantos del equipo de Darío Giuliani los anotaron Julieta Fernández (2), Lourdes Lampasona (2), Salomé Rodríguez, Camila Moreno, Adriana Soto y Martina Sad.

En tanto, el Sub/19 de la Argentina fue puro entusiasmo y logró empatarle 2-2 a la Selección mayor de Chile, pese a arrancar perdiendo por 2-0. Julieta Martín anotó los dos goles albicelestes. Mientras que los tantos chilenos fueron obra de Francisco Donoso y Valentina Díaz Alvarado.

Las posiciones

La Selección Argentina mayor manda en la tabla de posiciones con 6 puntos. El segundo lugar lo comparten la mayor de Chile y la Sub-19 de la Argentina, con 3 puntos. Cierran, Brasil, Uruguay y Chile Sub-19, sin unidades.

Hoy, en damas, Argentina-Chile

El plato fuerte de la tercera jornada que se disputará hoy, siempre en el estadio "Aldo Cantoni", será el encontronazo entre los seleccionados femeninos de la Argentina y Chile. Será el choque que cierre el día, mientras que el otro partido del femenino lo disputarán Brasil ante Argentina Sub-19, abriendo el día desde las 13.

Entre los varones, el primer partido (que comenzará a las 15) será entre los seleccionados de Chile frente a Brasil. Luego (a las 17) el Sub-19 argentino chocará ante Uruguay. Mientras que el equipo mayor argentino se medirá ante el Sub-19 de Chile, que hará su debut en el certamen, a las 21.