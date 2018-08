Gastón Gaudio, uno de los flamantes capitanes del equipo argentino de Copa Davis, anunció ayer los jugadores que serán convocados para afrontar la serie ante Colombia, el mes que viene y en el estadio Aldo Cantoni. Se trata de Diego Schwartzman, Guido Pella, Leonardo Mayer, Horacio Zeballos y Federico Delbonis, quienes afrontarán un cruce clave porque si gana, Argentina volverá a jugar en el Grupo Mundial tras haber perdido la categoría el año pasado.



De los cinco tenistas, Schwartzman (foto) y Pella estuvieron en la pasada serie frente a Chile, en San Juan. El cruce contra Colombia se llevará a cabo entre el 14 a 16 de septiembre y marcará además el debut de Gaudio, Coria y Cañas como capitanes del equipo, en reemplazo de Daniel Orsanic.



Precisamente, ayer Gaudio criticó fuerte a Orsanic. "Para mí la salida de Orsanic no fue para nada desprolija. La relación con él era insostenible. No se puede ir a jugar una serie de Copa Davis cuando no hay relación entre la dirigencia y el capitán", destacó Gaudio en su columna del programa Perros de La Calle por Radio Metro.

"La Copa Davis la ganamos gracias a Del Potro. La única estrella es él y no Orsanic".

GASTÓN GAUDIO - Capitán Argentina-Copa Davis



"Con él ganamos la Copa Davis, pero también nos fuimos a la B. Y su trabajo en desarrollo fue malo; es el peor momento porque no tenemos un tenista juvenil entre los 250 del mundo. Su trabajo fue malísimo", cuestionó el Gato.



Su relación con Guillermo Coria también fue uno de los temas que tocó: "Yo no soy amigo de Coria y no tengo una gran relación, pero sabemos que tenemos que ayudar al tenis argentino y dejamos de lado las diferencias. Esto es un salvataje para la serie de Davis".