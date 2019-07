Para adelante. Matías Orlando, una de las figuras del equipo, en plena acción. El equipo argentino está frente ante una chance histórica.



Difícil, no imposible. Jaguares, la franquicia argentina del Súper Rugby, está en cuenta regresiva para afrontar una histórica final. Pero pese a una campaña sin precedente de los argentinos y su tremenda ambición, enfrente tendrá al nueve veces ganador del certamen e invicto de local desde hace 30 partidos, el poderoso Crusaders. Por eso este sábado en Nueva Zelanda será un David contra Goliat del rugby. Ante este panorama, referentes locales hicieron un análisis previo y coincidieron en que las chances de Jaguares de dar el batacazo pasarán por hacer el partido de sus vidas y a la vez jugar con frialdad.



Ricardo Marinelli, exentrenador de la selección sanjuanina y agente en Argentina de la Academia Internacional de Rugby de los Crusaders (IHPU) en Nueva Zeland señaló: "Jaguares debe controlar la emoción y la presión de vivir un hecho histórico. Si no mantiene el control empezarán a aparecer los errores, la indisciplina, y el rival lo va a aprovechar . Confío en la motivación de los jugadores, que están ante una chance que puede ser única. Del otro lado, Crusaders sabe de estas definiciones pero no subestima a Jaguares bajo ningún punto de vista. Será un partido duro".



Ricardo De Pedro es entrenador de la UNSJ en el Top 8 cuyano y vinculado a la UAR a través de sus centros de entrenamiento. "Para tener posibilidades de ganar, Jaguares debe llevar la bandera de la defensa arriba, tal como lo viene demostrando, y recuperar pelotas buscando desequilibrar al rival. No será sencillo, por supuesto, pero el equipo argentino tiene jugadores para hacerlo. Llegar a la final del Super Rugby es fruto de un proceso de años, el staff técnico está preparado y los jugadores se encuentran en el máximo nivel de la temporada, aunque desde lo físico me preocupa el largo traslado tras un partido intenso de semifinales y el jet lag, lo que puede pasar factura en los últimos 15-20 minutos de juego. Por supuesto que este trabajo de 4 años es corto comparado con los 20 años que ya lleva Crusaders, pero es un partido único a 80 minutos y todo puede pasar", apuntó De Pedro.



Por su parte, el centro Rodrigo Perelló entrenó en 2018 durante tres meses en la Academia de Crusaders en Christchurch, el corazón del rugby de Nueva Zelanda, y también conoce cómo se maneja el rival. "Sabemos de su nivel, de sus jugadores de selección y sinceramente lo veo muy complicado. Pero hay dos aspectos que pueden favorecernos. Por un lado, Crusaders tiene dos jugadores clave que están lesionados, Ryan Crotty y Scott Barrett. Y por el otro, Jaguares vive un momento único, por lo que la motivación de los argentinos es muy alta y nadie duda de que darán todo. Eso sí, Jaguares no debe pasarse de rosca, no puede salirse mentalmente del partido. Debe jugar con el corazón caliente y la cabeza fría", analizó.



En tanto, el medioscrum del San Juan RC, Joaquín Farré, destacó la defensa del equipo. "Jaguares viene dando la nota en esa faceta de juego y debe aferrarse a eso porque tendrá un rival con todo a favor para ganar. En lo físico me parece que están parejos y si bien Crusaders y sus jugadores de selección saben lo que es disputar finales, los argentinos están ante el partido de sus vidas y confío en sus ganas de hacer historia", señaló.

El equipo está en Nueva Zelanda y habló Creevy

Jaguares ya está instalado en Christchurch, la sede de Crusaders, para jugar la final del Súper Rugby y al llegar a la ciudad, el primera línea Agustín Creevy dio sus sensaciones iniciales. "Enfrentar a las franquicias de Nueva Zelanda es especial. Son los equipos a los que mirábamos y seguíamos cuando arrancamos en este torneo. Hoy nos da mucha satisfacción enfrentarlos porque lo hacemos de igual a igual y entramos a la cancha a ganarles", dijo Creevy en el sitio web de Jaguares.



"Podes ganar o perder, pero hoy estamos a la altura de los equipos de este país, cuando los enfrentamos sabemos que lo hacemos de igual a igual. Eso habla del crecimiento del equipo en el juego y en lo mental. Siempre se respeta mucho a los equipos de Nueva Zelanda, pero no lo vemos como un imposible. Las finales son 50 y 50, y seguramente el del sábado será un gran partido", expresó el excapitán de Los Pumas.

En 2019

5

Partidos jugó Jaguares ante rivales de Nueva Zelanda: 3 PG (Blues, Hurricanes y Chiefs) y 2 PP (Highlanders y Chiefs).

Historial

2

Encuentros disputaron Jaguares y Crusaders, ambos favorables a los neozelandeses: 32-15 en 2016 y 40-14 en el 2018.

De menos a más

Jaguares fue de menos a más ante equipos neocelandeses desde que juega Súper Rugby. En total disputó 12 partidos ante franquicias kiwis, de los cuales cayó consecutivamente en los siete primeros, para mejorar luego la racha con cinco victorias y dos reveses.