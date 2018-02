Emigró. Santiago dejó los Jaguares y por ende, Los Pumas.

El wing argentino Santiago Cordero es desde ayer nuevo jugador del Exeter Chiefs, vigente campeón de la Premiership inglesa de rugby, tras no haber renovado contrato con Los Jaguares, franquicia argentina que participa en el Súper Rugby.



Exeter se vio perjudicado por lesiones y ausencia de jugadores a causa de participar con el seleccionado inglés en el torneo Seis Naciones y el club fue en búsqueda de Cordero, porteño de 24 años.



El ex jugador de Regatas Bella Vista puede jugar como wing o fullback y llega a Sandy Park con gran experiencia internacional representando a Los Jaguares y tras haber jugado con Los Pumas en el mundial 2015 de Inglaterra, en donde sumó tres tries.



El gerente de Chiefs, Rob Baxter, dijo: "Cordero estaba disponible, listo para jugar, así que hubo muchas cosas que nos sumaron. También fue muy valioso que viajará a Inglaterra lo antes posible, así que ahora está aquí y disponible para este fin de semana, estamos deseando ver lo que puede rendir".



Cordero se convertirá en el cuarto jugador argentino en ponerse una camiseta de los Chiefs siguiendo los pasos de Ignacio Elosu, Ignacio Mieres y Gonzalo Camacho, señaló la página oficial del club del sudoeste inglés fundado en 1871. Cordero nació el 6 de diciembre de 1993, pesa 83 kilogramos y 1,75 metros, debutó en Los Pumas con sólo 19 años.