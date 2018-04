La mujer a la que un auto del Rally Mundial de Argentina le destruyó su vehículo este domingo en el tramo Giulio Césare-Mina Clavero, la santiagueña Iris Closa, contó que salió ilesa "de milagro".

En diálogo exclusivo con Cadena 3 desde el predio La Cautiva, donde sucedió el accidente del piloto finlandés Kallen Rovanpera, Closa relató que ella estaba adentro de su Fiat Uno, cuando el Skoda Fabia le cayó encima.

"Sentí un ruido en el techo del auto. Quedaron las puertas atascadas y no podía salir. No perdí el conocimiento: me daba cuenta de lo que estaba pasando. Un policía me ayudó a destrabar la puerta", detalló.

"Salí con una crisis de nervios tremenda, porque me di cuenta de que el auto se me había venido encima. Me salvé de milagro. Se aplastó justo al lado mío", añadió.

Por otra parte, la mujer se quejó de la falta de ayuda de parte de la organización de la carrera y dijo que necesitaba asistencia para poder volver a la ciudad de Frías, donde reside.

"Nadie ha venido a preguntarme si necesito algo. Estoy a la deriva. Alguien que se haga responsable. Si bien no se ha perdido una vida, estoy acá como tirada", se lamentó.

Luego, se comunicó con Cadena 3 Carlos Enguel, de la organización de la prueba, y aseguró que la Policía ya estaba dirigiéndose al lugar para asistir a la damnificada.