Francisco Cerúndolo, Sebastián Báez, Tomás Etcheverry y los doblistas Andrés Molteni y Máximo González son los cinco tenistas que el capitán Guillermo "Mago" Coria anunciará en las próximas horas para representar a la Argentina en la serie de Copa Davis que jugará ante Lituania, el 16 y 17 de septiembre, en Buenos Aires, por los playoffs del Grupo Mundial en el que la misión será alcanzar los "Qualifiers" de 2024.

En ese contexto, el seleccionado de la Argentina recibirá a los lituanos dentro de 15 días en las instalaciones de "La Catedral", el Buenos Aires Lawn Tennis Club, con un desafío que no asoma complicado por las limitaciones de su rival, lo que allanaría el pase a la elite del tenis mundial.

Coria, cuyo contrato con la Asociación Argentina de Tenis (AAT) expirará a fin de año y aún no está definido si continuará (su deseo es seguir), tomó contacto con los tenistas y sus cuerpos técnicos en Nueva York, durante el US Open, para evaluar las designaciones, y también habló con aquéllos que no formarán parte del equipo.

Si bien la intención inicial del "Mago" era mantener la formación que en febrero de este año perdió con Finlandia por 3-1 como visitante, finalmente se inclinó por designar al tenista argentino del momento, el bonaerense Báez, y apostar por el debut del platense Etcheverry, de crecimiento sostenido en la temporada.

La AAT festejará su centenario

En Finlandia incluyó a "Fran" Cerúndolo junto al santafesino Facundo Bagnis y el cordobés Pedro Cachin, más el dobles de Molteni y "Machi" González, estos dos con un presente importante en el circuito.

De manera que para recibir a los lituanos, Argentina presentará una formación fuerte con Báez en el mejor momento de su carrera, tras la obtención de los títulos del Córdoba Open, Kitzbuhel (Austria), ambos sobre polvo de ladrillo, y el más reciente en Winston Salem, en los Estados Unidos, el sábado pasado y en cemento.