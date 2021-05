El duelo del domingo en Puyuta fue apasionante pero ese empate entre Desamparados y Peñarol (3-3) dejó sensaciones diferentes. El DT de Sportivo Cristian Bove y el técnico bohemio, Salvador Mónaco, analizaron el rendimiento de sus equipos y apuntaron a corregir errores.

"Me dejó una sensación agridulce porque teníamos el clásico a nuestra merced. Lo ganábamos 2 a 0 y pudimos liquidarlo porque tuvimos opciones claras pero ellos en la primera de profundidad, fue gol. Nos equivocamos, no se hablaron y lo pagamos caro, ese gol fue el envión anímico de Desamparados", comentó Mónaco. Bove, en tanto, reconoció también los errores defensivos pero destacó la reacción de su equipo para reponerse de un 0-2. "No me gusta cometer errores nunca pero mucho menos los errores que terminan en gol. No podemos encontrar la regularidad y la solidez defensiva que teníamos el torneo pasado. Soy conciente de que no es la misma defensa porque venimos padeciendo las lesiones y a veces terminamos improvisando puestos. Sí rescato la actitud y el empuje para levantarse", comentó el DT.

Peñarol recibirá a Sansinena y Sportivo irá ante Estudiantes (SL). Ambos vienen de perder.

Es que Peñarol lo ganaba cómodo aprovechando la rapidez de sus delanteros Da Silva y Espejo, mientras que Sportivo no lograba afianzarse atrás. Sobre eso Bove continuó su análisis: "La idea es que cada jugador juegue en el puesto natural. Pero con condiciones adversas no se puede. Nos está faltando el equilibrio en las líneas. El torneo pasado casi no recibíamos un gol en contra y ahora nos convierten fácil. Hay que trabajarlo".

Por su parte, Mónaco se ilusionó con encontrar la regularidad en el torneo que le permita meterse en los puestos de clasificación: "Es un equipo joven que le falta madurez desde lo futbolístico. Falta definir los partidos antes pero estamos en formación es un torneo largo", comentó y sobre los rumores que lo condicionan siempre y hablan de su posible salida, Mónaco expresó su molestia: "Estoy tranquilo porque el presidente nos dio la continuidad hasta diciembre. Siempre hay gente que quiere desestabilizar un trabajo o no le gusta la cara de uno", comentó. El DT bohemio volvió al clásico ante Sportivo y manifestó su malestar con el arbitraje tras el gol anulado a Espejo por off side cuando el encuentro se terminaba: "Estoy con bronca. Fue legítimo, no quiero pensar que hubo mala fe de alguien. Espejo picó con dos metros habilitado". Sobre ese hecho del gol anulado, Bove comentó: "Yo me podría haber quejado que Biasotti hizo tiempo todo el partido o que Peñarol pegó todo el partido, pero está bien, es respetable la opinión", cerró.

Objetivos en la mira

Desamparados tuvo jornada libre ayer y hoy retornará a los entrenamientos por la mañana, primero con trabajos de gimnasio en el club y después con trabajos en la cancha auxiliar. Para visitar a Estudiantes en San Luis, Sportivo podría recuperar a Darío Ramella, en tanto que ayer Cristian Romero Giraud se hacia la ecografia y podría estar en condiciones de volver. Mientras que Peñarol hizo tareas regenerativas ayer en su cancha y hoy aumentará la intensidad en sus entrenamientos pensando en el choque ante Sansinena que se disputará posiblemente el domingo en Chimbas.